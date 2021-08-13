Школа для новых призваний в Амазонии

В бразильском штате Мараньяу, в епархии Кашиаш, 8 июля состоялось открытие богословской школы для подготовки постоянных дьяконов и других поставленных служителей – катехизаторов и пастырских ассистентов, как мужчин, так и женщин, с особым вниманием к кандидатам из коренного населения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Школа основана по инициативе Бразильской епископской конференции в рамках обширных обсуждений итогов Синода епископов по Амазонии, состоявшегося в Ватикане два года назад. В специальном послании по этому поводу, подписанном кардиналом Клаудиу Хуммесом и монсеньором Эрвином Кройтлером – соответственно президентом и секретарем Комиссии по Амазонии – подчеркивается, что новое учебное заведение «несомненно, отвечает на мечты Папы Франциска о миссии Церкви» в амазонском регионе. Эти мечты были описаны в постсинодальном апостольском увещании Querida Amazonia; они охватывают различные сферы – культуру, экологию, церковную жизнь.

«С самого начала своего понтификата, — говорится в послании епископов, — Папа Франциск настаивает на том, как важно быть Церковью исходящей, которая направляется к общинам, слушает их и вместе с ними созидает новые пути». В этом контексте новая школа, предлагающая бесплатное обучение для церковных служителей, не будет похожа на учебные заведения прошлого, в которых преподаватели передавали учащимся теоретические, абстрактные знания: здесь студентам будет предложена постоянно обновляемая и инкультурированная программа, согласно указаниям Синода.

«Реформа, проводимая Папой Франциском, — читаем далее в послании бразильского епископата, — нацелена как раз на то, чтобы Церковь низвергала стены и строила мосты, выходя навстречу всем», и особенно бедным, тем, кто живет на географических и экзистенциальных окраинах, страждущим, отверженным, забытым и оставленным, больным, отчаявшимся, голодным и безработным, «к тем, кто перестал кричать потому, что их крик никого не интересует». Папа мечтает о Церкви «близкой, Церкви-самаритянке, Церкви в пути, Церкви-благовестнице, притягивающей своей бескорыстной и неустанной любовью, не спорящей о законах и дисциплине, не осуждающей, но привлекающей своим милосердием», потому что «спасает только милосердие», подчеркивают епископы Бразилии в послании по случаю открытия школы для церковных служителей в епархии Кашиаш.