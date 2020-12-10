Шедевр Йорданса «Святое Семейство» обнаружен в Брюсселе

Произведение искусства, висящее в течение 60 лет в ратуше Сен-Жиля, одного из городских округов Брюсселя, как было недавно установлено, является оригинальным произведением великого мастера фламандского барокко Якоба Йорданса, сообщает Седмица со ссылкой на Тhe history blog.

Картина, которая, как полагают, является авторской копией (точнее вариантом-репликой) известной работы Йорданса «Святое Семейство», почти не была заметна на стене офиса главы службы городского планирования и развития, пока не была проведена полная инвентаризация удивительно огромной коллекции произведений искусства, хранящихся в мэрии Сен-Жиля.

Urban.brussels, департамент Брюссельского столичного региона, попросил Королевский институт культурного наследия (KIK-IRPA) провести инвентаризацию всех движимых культурных ценностей, висящих на стенах или хранящихся на чердаках мэрии Сен-Жиля. В здании хранится в общей сложности более 800 произведений искусства, их инвентаризация заняла целый год.

«Святое семейство» на стене градостроительного офиса приписывалось последователю Йорданса и считалось копией композиции, которая дошла до нас в виде трех авторских версий, висящих ныне в трех музеях мирового уровня (Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Старая Пинакотека в Мюнхене).

Как только команда KIK-IRPA сняла картину со стены, на обратной стороне дубовой панели сразу же были обнаружены ранее не видимые признаки того, что это оригинальная работа Якоба Йорданса. В нижней половине присутствует след от руки. Причем, ранее была заметен след и от второй ладони, но он был закрыт, когда в 19 веке к картине была добавлена ​​новая деревянная конструкция. Также в качестве метки присутствует изображение замка города Антверпена, также частично скрытое деревянным усилением. Это был штамп Гильдии Святого Луки Антверпенского, выжженный на панели раскаленным железом. Рядом со знаком замка находится монограмма Гуильяма Аэртссена (Guilliam Aertssen) — «GA». Аэртсен был мастером по изготовлению деревянных каркасов и панелей для картин и мастером Гильдии Святого Луки. Он делал деревянные конструкции для всех ведущих художников Антверпена, в том числе — для Йорданса. Он использовал этот дизайн свой авторской метки между 1617 и 1623 годами.

В течение года историки искусства и реставраторы изучали картину, используя все имеющиеся в их распоряжении методы — рентгеновское, инфракрасное, УФ, макро-XRF-изображения, а также метод дендрохронологии (посчитали годичные кольца, видимые по краям панелей). Было обнаружено, что балтийский дуб, использованный для изготовления панели, был срублен в 1613 году.

Многопрофильное исследование показало, что это было подлинное «Святое Семейство» Якоба Йорданса, причем, самое старое из всех четырех сохранившихся вариантов. Оно было написано около 1617 года.

Анализ дерева также показал, что панель сделана из того же дерева, которое Антонис Ван Дейк использовал в трех своих картинах. Это подтверждает, что Ван Дейк и Йорданс вместе работали в студии Питера Пауля Рубенса, когда они были молодыми людьми, около 1617 года.

Красная сургучная печать знатной голландской семьи Шуйленбург, датируемая началом 19 века, является самым ранним свидетельством истории владения картиной. Во второй половине 19 века она поступила в коллекцию Леопольда Спикаерта, богатого брюссельского художника и коллекционера. Когда он умер в 1915 году, он оставил свой величественный особняк и коллекцию произведений искусства в дар муниципалитету Сен-Жиль, который в 1917 году превратил особняк в музей со всем его собранием произведений искусства. «Святое семейство» тогда висело в вестибюле. В то время его уже приписывали предположительно Якобу Йордансу.

В 1965 году музей посчитал обслуживание дома Спикаерта слишком дорогим, поэтому его продали, затем снесли, а всю коллекцию произведений искусства перенесли в ратушу.

Картина Йорданса нуждается в консервации и реставрации. Пожелтевший лак и потемневшие предыдущие ретуши будут удалены. Задняя часть кратины будет обработана для предотвращения дополнительных трещин и потери краски.

После завершения реставрации «Святое Семейство» будет выставлено на всеобщее обозрение в Королевском музее изящных искусств Бельгии, где хранится крупнейшая в мире коллекция работ Якоба Йорданса.