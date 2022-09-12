Съезд религиозных лидеров в Казахстане на служении диалогу

В ходе Апостольского визита в Казахстан (13-15 сентября) Папа Франциск примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. О важности этой международной встречи в интервью Радио Ватикана рассказал директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан Дидар Теменов.

«В настоящее время мир переживает большие испытания, и сейчас очень важно, чтобы религиозные лидеры внесли свою большую лепту в продвижение диалога между религиями и между нациями», — цитирует Дидара Теменова русская служба Vatican News.

«Религия играет очень большую роль в жизни миллионов и миллиардов людей, и иногда, к сожалению, политические разногласия включают и религиозные элементы. В этой связи религиозные лидеры имеют большое влияние и авторитет для того, чтобы помочь решению конфликтов в мире, но самое главное – это продвижение диалога между различными религиями, а также между странами. Роль данного съезда направлена на то, чтобы укреплять межконфессиональную, межэтническую гармонию во всём мире. Мы надеемся, что по итогам съезда мир приблизится к большему взаимопониманию и диалогу», — отметил представитель казахстанского МИД.



(На фото: новая мечеть в Нур-Султане — одна из самых больших в Центральной Азии)