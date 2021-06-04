Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год

Власти Казахстана намерены провести в 2022 году Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который ранее планировали в июне текущего года.

Это связано с эпидемиологической ситуацией в республике из-за распространения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий был перенесен на 2022 год. Точные даты очередного съезда будут определены на заседании секретариата съезда, которое запланировано на IV квартал 2021 года», – рассказали в пресс-службе.

Седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен был пройти в Нур-Султане 15-16 июня этого года, но в мае в пресс-службе МИД республики сообщили, что съезд перенесен из-за коронавируса.

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, темой которого стало «Религиозные лидеры за безопасный мир» прошел в Астане 10-11 октября 2018 года. В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран.