Сестры-монахини Преображенской епархии обновили свои обеты в День посвященной Богу жизни (+ ФОТО)

Епархиальная встреча сестер-монахинь в столице Сибири, проходившая под девизом «От выгорания — к горению», завершилась в пятницу 2 февраля 2024 г. торжественной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня, в ходе которой монашествующие обновили свои обеты посвящения Господу.

За алтарем в малом нижнем храме Кафедрального собора предстоял Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт в сослужении священников из числа епархиального духовенства, а со словом проповеди выступил наставник прошедшей встречи отец Мариано Седано, CMF.

Напомним, что Всеепархиальная встреча монашествующих проходила с 29 января по 2 февраля в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском. Обычно к таким встречам монашествующих бывает также приурочен семинар, темы которого определяются как пожеланиями сестер, так и насущными потребностями Вселенской и Поместной Церкви. Кроме того эти встречи дают сёстрам возможность поделиться друг с другом какими-то аспектами своего служения.

Но главной целью подобных ежегодных встреч является духовное возрастание, а их кульминация всегда приходится на 2 февраля — праздник Сретения Господня и День посвященной Богу жизни.

В середине проходившей на прошлой неделе встречи сестрам предстояло соблюсти еще одну важную традицию: посетить насельниц обители Воскресения Христова из затворнического Ордена кармилиток: таким образом монашествующие активного апостольского служения и монахини, посвятившие себя исключительно молитве и созерцанию, из года в год встречаются для обмена подарками, приветствиями и свидетельствами о происшедшем в их жизни.

Последним актом прошедшей встречи сестер-монахинь стал праздничный обед в трапезной Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры.



Некоторые моменты состоявшегося 2 февраля сретенского богослужения отражены в фоторепортаже Студии «Кана»: