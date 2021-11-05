«Сердце Иисуса учит состраданию и утешению». Папа совершил Святую Мессу в римской больнице им. Джемелли

5 ноября Папа Франциск совершил Святую Мессу в римской больнице им. Джемелли по случаю 60-летия со дня открытия факультета медицины и хирургии в Университете Святейшего Сердца, среди основателей которого был итальянский учёный отец-францисканец Агостино Джемелли. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Тему своей проповеди Епископ Рима связал с названием этого католического университета: «Созерцая Сердце Христово, мы можем руководствоваться тремя словами: память, любовь и утешение», – подчеркнул Папа.

Святейшее Сердце Иисуса являет собой совокупность Божьего милосердия и напоминает о Его безвозмездной и безусловной благости, не зависящей от наших дел. Посреди тысяч хлопот мы склонны забывать о сострадании и поэтому теряем сердечную память, а значит, лишаемся корней и перестаём расти. Нам полезно помнить о тех, кто нас любил, заботился и воспитывал. Сердце Иисуса исцеляет нашу память; оно возвращает её к самым прочным основам и напоминает: что бы с нами ни случилось, Бог всегда нас любит. Папа Франциск подчеркнул, что очень важно развивать в себе «искусство запоминания» и дорожить ближними, и адресовал тёплые слова благодарности всем, с кем он встречался во время своего недавнего лечения в больнице им. Джемелли. Память о полученном добре, отметил Святейший Отец, помогает нам вновь обрести себя, исцеляет изнутри, делает сердце добрее. «Не будем забывать о терапии памяти!».

Вторая черта Святейшего Сердца Иисуса – Его горячая любовь. Сердце Христа изранено любовью к нам и разбито копьём на кресте. Умирая на Голгофе, Иисус даёт людям жизнь. «Его Святейшее Сердце – это икона Страстей»: оно показывает, скольких страданий стоило наше спасение. С нежностью и болью это Сердце восклицает, что величайшей любовью Бог любит человека. Папа Франциск подчеркнул, что если мы действительно хотим любить Бога, то должны горячо любить каждого человека, особенно тех людей, которые проходят через тернии, знакомые Иисусу: боль, оставленность, отверженность. Служа страдающим, мы утешаем и радуем Сердце Христово. Епископ Рима отметил, что израненное на Кресте Сердце Иисуса красноречиво без лишних слов, – «это милосердие в чистом виде», истерзанная любовь, дающая жизнь. Будем же просить Его о благодатном даре горячей любви к страдающему человеку, призвал Папа, «чтобы Церковь – ещё прежде всяких слов – хранила сердце, бьющееся любовью».

Третье слово, отметил Епископ Рима, – это утешение: «Оно указывает на силу, исходящую не от нас, а от тех, кто рядом», и на Иисуса, Бога-с-нами, Сердце Которого даёт нам стойкость в испытаниях. В это время пандемии стала очевидной наша малость и слабость, несмотря на множество достижений также в области здравоохранения, призванного «быть для всех». Чтобы не впасть в уныние, мы нуждаемся в утешении Сердца Иисуса, Которое бьётся за нас, подчеркнул Папа: «Господь Бог больше твоих зол, Он берёт тебя за руку и ласкает тебя. Он – твоё утешение». Если смотреть на реальность с точки зрения Сердца Бога, то меняется перспектива и взгляд на жизнь, ибо по словам апостола Павла, мы начинаем понимать «превосходящую разумение любовь Христову» (Еф 3,19). Одного утешительного жеста достаточно, чтобы наполнить смыслом день больного человека, отметил Папа и призвал верующих просить Господа об умении утешать наших ближних. Это же относится и к будущему системы здравоохранения, особенно католического: «Делиться, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперёд».

В конце проповеди Папа Франциск вознёс молитву:

«Твоему Сердцу, Господи, мы вверяем наше призвание заботы: помоги нам почувствовать дорогим каждого человека, который обращается к нам в нужде».