Семинария как синодальный процесс

По случаю 175-летия со дня основания епархиальной семинарии Кливленда (штат Огайо) Папа Франциск дал аудиенцию в Ватикане ее учащимся, преподавателям и сотрудникам. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил, что у кливлендской духовной семинарии Saint Mary по сравнению с другими подобными учебными заведениями есть особенность: в ней проходят подготовку также служители-миряне и постоянные диаконы. Это «помогает членам святого Народа Божьего жить согласно своему призванию учеников-миссионеров».

Ссылаясь на проходящий в Католической Церкви синодальный процесс, Папа выделил некоторые его характеристики, которые имеют особое значение для становления священников и служителей Евангелия, а именно умение слушать, братское общение и свидетельство.

Говоря необходимости слушать, Папа подчеркнул, что прежде всего семинаристы призваны слушать Господа, каждый день уделяя время размышлениям над Словом Божиим и молитве, прислушиваясь к Богу, пребывающему в Пресвятых Дарах. Умение слушать предполагает также ответ, продиктованный верой, на то, что Он открывает, а Церковь передает своим чадам.

Братское общение – вторая характеристика синодального процесса – должно взращиваться не только между членами общины семинарии, но и с епископом, с пресвитерами поместной Церкви, с монашествующими и мирянами, равно как и с Вселенской Церковью в целом. Таким образом мы признаем себя частью великого Народа, получившего Божьи обетования, подчеркнул Святейший Отец.

Наконец, третья характеристика синодальности: свидетельство. Свидетельствовать означает «показывать всем, что Бог всегда с нами, в любых жизненных обстоятельствах». Это свидетельство является знаком «исходящей Церкви», и оно – наряду с умением слушать и братским общением – должно быть частью становления священника, позволяя семинаристам «возрастать в верной любви к Богу и смиренном служении братьям и сестрам», сказал в заключение Папа Франциск и преподал общине семинарии Кливленда апостольское благословение.