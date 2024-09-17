«Семь кадров» из поездки Папы по странам Юго-Восточой Азии и Океании (ФОТО + ВИДЕО)

Главный редактор Vatican News Андреа Торниелли, сопровождавший Святейшего Отца в его 45-й апостольской поездке, поделился самыми запоминающимися образами, которые надолго останутся в сердце у тех, кто принимал Папу Франциска и кто следил за событиями через средства массовой коммуникации.

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Первый кадр, который останется в памяти и в истории, — это «туннель братства» в Джакарте, соединяющий мечеть Истикляль, самую большую в Юго-Восточной Азии, и католический собор Успения Пресвятой Богородицы. «В эпоху, когда туннели ассоциируются со сценами войны, терроризма, насилия и смерти, этот подземный переход между большой мечетью и католическим собором является знаком и семенем надежды», — отмечает Андреа Торниелли.

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Второй образ – Папа, поднимающийся по трапу самолета австралийских военно-воздушных сил, чтобы отправиться в Ванимо, на северо-запад Папуа – Новой Гвинеи, и навестить трех миссионеров аргентинского происхождения и их паству. Папа привез целую тонну подарков и помощи.

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Третий кадр запечатлел президента Тимор-Лешти, который после официальных речей в президентском дворце наклоняется к ногам Папы и помогает ему расположиться в инвалидном кресле. Восточный Тимор – «самая католическая страна» в мире, поясняет Андреа Торниелли, и вера здесь является неотъемлемым аспектом национальной самобытности.

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Четвертый образ – трогательные объятия Папы и детей с инвалидностью, которых опекают сестры-монахини в школе Ирмас Альма: жесты, взгляды, немного глубоко евангельских слов напоминают, что эти дети, нуждающиеся во всем, учат позволять Богу о нас заботиться.

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Пятый образ – это, безусловно, жители Тимор-Лешти, которые несколько часов ожидали Папу в долине Таси Толу. Туда пришли более 600 тысяч человек, и это практически каждый второй житель страны, где 65 процентов населения составляют люди моложе 30 лет.

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Шестой кадр показывает линию горизонта в Сингапуре, островном государстве, отличающемся высоким уровнем развития и благосостояния. При виде этой картины «невозможно не думать о контрасте с пыльными улицами Дили, который Папа оставил несколькими часами ранее», комментирует Торниелли.

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Наконец, последний, седьмой образ: это образ самого Папы Франциска. Некоторые сомневались, что он сможет вынести тяжесть столь сложного путешествия в тропическом климате. Напротив, вместо того чтобы день за днем все больше уставать, Папа выглядел все более энергичным: «Молодой среди молодых несмотря на свои почти 88 лет, которые он отметит на пороге Юбилея».



Источник: русская служба Vatican News