Сборник «Церковь с человеческим лицом» будет передан в дар Папе Франциску

Авторский цикл Ольги Хруль «Церковь с человеческим лицом», опубликованный на портале «Рускатолик.рф» и представляющий собой десятки интервью со священниками, монашествующими и мирянами, составляющими неповторимое лицо Поместной Церкви в России, обрел печатную форму. Двухтомник будет передан в дар Папе Франциску в ходе епархиального паломничества в Рим по случаю Юбилейного года, сообщил епископ Николай Дубинин.

«Мы с Архиепископом очень рады, что этот трудоемкий и очень творческий проект дает прекрасное свидетельство о жизни нашей Церкви в человеческих лицах и судьбах», — говорит владыка Николай. — «Особо радует, что этот уникальный материал увидел свет не только в интернет-публикациях, но и в бумажной форме. Благодарны Ольге Хруль и всем, кто включился в этот проект. Архиепископ поддержал идею, что этот двухтомник может быть достойным даром нашей поместной Церкви Папе Франциску, с которым мы ожидаем встречи как паломники надежды в Юбилейный год уже совсем скоро».

Проект «Церковь с человеческим лицом» родился из желания рассказать историю Католической Церкви в России через биографии и свидетельства людей, в первую очередь — самых пожилых прихожан. За семь лет своего существования он вобрал в себя истории судеб верующих от Калининграда до Владивостока, отражая почти целый век истории.

Подготовкой печатного сборника занималась лектор Президентской Академии по Цифровизации и разработчик Ю.В. Машнинова. Понадобилось почти полгода, чтобы проект обрел форму красивого увесистого двухтомника, в котором беседы Ольги Хруль с героями проекта перемежаются фотографиями, сохраняющими для нас не только лица, но и моменты истории поместной Церкви.

Как заметил сотрудник Апостольской нунциатуры в РФ свящ. Игорь Чабанов, эта книга — «ценный документ, летопись лиц, сердец и душ».

«В книге представлена трогательная история сохранения веры во времена гонений, прежде всего на народном благочестии», — говорит Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, первый митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве.

Руководитель Белорусской редакции Vatican News свящ. Александр Амяльчэня отмечает, что сборник будет интересен не только верующим католикам, но куда более широкой аудитории: «всем, кто интересуется историей России XX века, религиоведением, социальной антропологией. Эта книга помогает понять, как вера живет в современном мире, как традиция передается от поколения к поколению, как люди находят и сохраняют свою идентичность».

На данный момент приобрести двухтомник можно, обратившись к автору цикла, Ольге Хруль, по предварительному заказу и себестоимости.



Фото — Ольга Хруль

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве