Самый популярный католический Instagram Беларуси. Что там можно увидеть?

Страница @catholic_belarus в Instagram набрала уже свыше 7 тысяч подписчиков. Это наиболее популярная белорусская католическая страница в этой социальной сети, сообщает портал katolik.life.

Что известно о странице @catholic_belarus в Instagram и что там можно увидеть?

Её ведет фотограф Павел Ходинский — католический верующий из Минска, который уже много лет снимает не только портреты и фотоистории, но и репортажи из жизни Католической Церкви.

В архиве Павла — много снимков храмов, портретов католических священников, монахов, епископов, которыми он делится на странице в Instagram.

Важные моменты, известные личности, неожиданные ракурсы, интересные кадры — все это можно найти на странице, отражающей в фотографиях современную историю католичества в Беларуси.