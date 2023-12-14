«Самая большая в мире Рождественская сцена» открылась в Колумбии (+ ФОТО)

Со 2 декабря по 8 января жители и гости колумбийской Барранкильи имеют возможность увидеть «самую большую в мире сцену Рождества». Речь идет о постановке, в которой 90 актеров изображают евангельские события, предшествовавшие рождению Иисуса Христа и последовавшие сразу после этого, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Рождественская сцена будет представлена в парке площадью 18 000 кв. м. В предыдущие годы постановка осуществлялась в других городах Колумбии: Боготе, Медельине и Кали.

Инициатива началась в 2010 году. Руководителем проекта является Фабиан Рохас, менеджер туристической компании Nativity World («Мир Рождества»).

На сайте компании отмечается, что она четыре раза была занесена в Книгу рекордов Гиннеса: за «самый большой вертеп в мире» и за «наибольшее количество фигур в вертепе» (Колумбия, 2010-2011 гг.), а также за «наибольшее количество добрых пожеланий», написанных участниками и «наибольшее количество человеческих фигур, движущихся в вертепе» (Мексика, 2011–2012 гг.).

Компания приглашает колумбийцев посетить постановку, чтобы «заново ощутить смысл Рождества в таком месте, которое позволяет отправиться в путешествие в прошлое».

В парке сооружены временные конструкции, изображающие мастерскую плотника Иосифа, дворец царя Ирода, ясли, в которых родился Христос. Посетители смогут увидеть явление архангела Гавриила Деве Марии, рождение Иисуса, поклонение волхвов, действия Ирода.

Начиная с 16 декабря в парке будет совершаться традиционная католическая молитва – Рождественская новена.