С любимыми не расставайтесь: умер актёр Андрей Мягков

18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался известный актер театра и кино, режиссер, народный артист России Андрей Мягков. Как сообщили в пресс-службе Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова, предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Один из наиболее популярных киноактеров нашей страны снялся почти в 50 фильмах. Самую большую известность ему принесла главная роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) в семье Василия Дмитриевича (1908-1978) и Зинаиды Александровны (1913-1989) Мягковых. Отец — педагог, кандидат технических наук. Мать — инженер-механик.

Ленинградец, переживший в детстве блокаду, первое образование он получил в родном городе — окончил химико-технологический институт в 1961 году. После учебы работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке художественной самодеятельности. На любительском спектакле его увидел один из педагогов Школы-студии МХАТ и прислал приглашение на вступительные экзамены. Курс В. П. Маркова, где учился Мягков, был необыкновенно силён, его однокашниками были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая стала женой Андрея Васильевича, главным человеком его жизни.

В 1965-1977 годах служил в московском театре «Современник», в труппу которого он был принят по окончании учёбы в 1965 году. Уникальное актёрское дарование выдвинуло Андрея Мягкова в ряд ведущих артистов «Современника». Там он играл первые роли в серьезном классическом репертуаре, был задействован в постановках: «На дне» по пьесе Максима Горького, «Дядюшкин сон» по повести Федора Достоевского, «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова, «Балалайкин и Ко» по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия» и других.

С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова (до разделения театра в 1987 году — в составе единого Московского художественного академического театра СССР имени М. Горького). После раскола театра в 1987 году, остался работать во МХТ имени Чехова с руководителем Олегом Ефремовым.

Исполнял различные роли в спектаклях «Чайка», «Иванов», «Дядя Ваня» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Утиная охота» по произведению Александра Вампилова, «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова, «Приведения» по пьесе Генрика Ибсена, «Борис Годунов» по произведению Александра Пушкина, «Мещане» по пьесе Максима Горького, «Белый кролик» по комедии Мэри Чейз и других.

Как писали театральные критики того времени: «Его талант вобрал в себя черты мхатовской актёрской школы — сочувствие к людям, понимание жестокости жизни и юмор, способный примирить человека с миром». (Позднее эти качества дали особый успех и его киноролям, сыгранным в фильмах Эльдара Рязанова).

В 1989 году поставил на малой сцене МХТ спектакль «Спокойной ночи, мама» по драме Марши Норман, в 2002 году — «Ретро» по пьесе Александра Галина.

За роль Кулыгина в «Трёх сёстрах» был удостоен премии Станиславского, премии фестиваля «Балтийский дом».

В 2004 году вместе с Аллой Покровской был удостоен театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Мещане» (номинация — «Лучший актёрский дуэт»).

В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Среди его наиболее известных работ — Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии «Служебный роман» (1977, Эльдар Рязанов).

Снимался также в фильмах: «Дни Турбиных», «Гараж», «Жестокий романс», «Гонки по вертикали», «Послесловие» и других.

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени».

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы…» (2011, режиссер Константин Мурашев), «Другой Андрей Мягков» (2013, Илья Ульянов и Мария Белевитина), «Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская» (2020, цикл «Острова» на ТВ «Культура»).

Прощание с народным артистом России Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля.

В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после неё — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с3).

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.