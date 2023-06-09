С 29 июня по 1 июля во Франции пройдёт 42-й ежегодный семинар ассоциации по изучению апокрифов

Встреча членов ассоциации по изучению апокрифов (Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne, AELAC) будет проходить в Лионе, Франция, но доклады можно будет послушать также в режиме онлайн через платформу Zoom, сообщает Богослов.Ru.

29 июня в 21:30 (московское время) сообщение «Сторителлинг и апостолы» представит Джулия Снайдер.

30 июня в 10:00 – доклад Габриеллы Араджоне о жизнеописании Марии Магдалины и его изменениях, связанных с идеологическими причинами.

В 11:45 – доклад Эндрю Хохштедлера о восприятии события Успения Богородицы в сирийской традиции.

В 15:30 два семинара: Андрея Виноградова – «Деяния апостолов Андрея и Матфея между Востоком и Западом» и Эмануэля Валериани – «Апокрифический Апокалипсис апостола Иоанна».

В 18:45 Эрик Жюно и Жан Даниэль расскажут о выпускаемой серии ассоциаций – «Apocryphorum».

1 июля в 10:00 Кристэль Фэйриз расскажет о том, как переписывались апокрифические сочинения в средневековой Исландии.

В 11:45 Элс Роуз и Ирен Ван Ренсвуд представят сообщение, построенное вокруг анализа Декрета Геласия (VI в.).

Подробная программа и информация для участников представлены на сайте ассоциации.