С 18 по 25 января проходит Неделя молитв о единстве христиан

«Пребудьте в любви Моей, приносите много плода», – эти слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, стали темой Недели молитв о единстве христиан, которая проходит с 18 по 25 января.

Тематику ее размышлений приготовила в этом женская межконфессиональная монашеская община из швейцарского города Граншамп. Приняв за основу известную притчу о виноградной лозе из 15-ой главы Евангелия от Иоанна, что является метафорой Господней любви (как ветви винограда плодоносят лишь пока они не оторвались от лозы, так и ученики не смогут сделать ничего, если не пребудут в Божией любви), монахини предложили материал для молитв, который восходит к трем принципам харизмы их сообщества: молитва, совместная жизнь и гостеприимство.



Темой первого дня Недели молитв о единстве христиан является «Призванные Богом», а в его средоточии слова Иисуса: «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал»; внутреннему духовному созреванию посвящен второй день, проходящий под девизом: «Пребудьте во Мне, а Я обитель у вас сотворю». В третий день предложено размышлять о возрастании единого Мистического Тела Церкви в свете заповеди: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». В связи со словами – «Не называю вас больше рабами[…]. Называю вас друзьями» – в четвертый день следует задуматься о значимости общей молитвы. Пятый день посвящен тому, чтобы позволить Слову Божию преобразить нас внутренне: «Вы уже очищены – словом, которое Я проповедовал вам». В течение шестого дня в центре внимания молящихся будет непрестанное духовное плодоношение: «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Возрастанию в единстве посвящается седьмой день: «Я – истинная виноградная лоза, а вы – ветви». Заключительный же день Недели молитв отмечен намерением примирения со всем творением Божиим: «Чтобы была в вас радость Моя, и чтобы радость ваша была совершенна».

Проведение недели молитв о христианском единстве инициировал в 1908 г. англиканский пастор из США Пол Уоттсон, который спустя год стал католиком. Значительное распространение эта идея получила в 30-х годах прошлого столетия. Начиная с 1926 г., Комиссия «Вера и порядок» Всемирного Совета Церквей стала готовить в помощь участникам экуменической инициативы тексты молитв и размышлений, а с 1966 г. в это дело включился и Папский Совет по содействию христианскому единству. Начиная с 1975 года, тему всей Недели и тексты для размышлений ежегодно готовят христиане какой-то определенной страны, региона или сообщества, а позже их утверждают упомянутые Комиссия и Папский Совет.



В течение всего периода молитв о единстве христиан, который хотя и назван «неделей», но в действительности длится восемь дней, верные различных конфессий и деноминаций возносят свои прошения о восстановлении согласия между исповедниками Христа, участвуя в экуменических богослужениях, конференциях, семинарах, концертах и прочих мероприятиях. В рамках Недели во многих странах утвердился обычай «обмена проповедниками»: то есть экуменические встречи проходят день за днем в храмах разных конфессий, а проповеди на них читают служители других конфессий.

Заключительным событием Недели молитв о единстве христиан является экуменическая Великая Вечерня в базилике «Святого Павла вне стен» в праздник Обращения Святого Апостола Павла 25 января.

По материалам Vatican News