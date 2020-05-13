С 18 мая в Италии возобновляются Мессы с участием народа, а с 19 мая прекращается трансляция утренней Мессы Папы

Отвечая на вопросы журналистов, директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни подтвердил, что 18 мая, в день столетия со дня рождения святого Иоанна Павла II, в семь часов утра Папа Франциск совершит Мессу у гробницы этого Святого в Ватиканской базилике. В этот же день в Италии возобновятся Святые Мессы с участием верных, поэтому начиная с 19 мая больше не будут проводиться прямые трансляции Мессы из Дома Святой Марфы. «Папа выразил пожелание, – сказал Маттео Бруни, – чтобы Народ Божий таким образом вернулся к общинной близости к Господу посредством Таинств, участвуя в воскресной Литургии и возобновляя, в том числе и в храмах, ежедневное общение с Господом и с Его Словом». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Прямая трансляция утренней Мессы в Доме Святой Марфы посредством видео, радио и стриминга, решение служить ее каждый день в этот период карантина, – это неожиданный и прекрасный подарок, – прокомментировал это событие главный редактор Vatican News Андреа Торниелли. – Многие люди, в том числе далекие от Церкви, почувствовали сопровождение и поддержку Папы».

Практически с самого начала понтификата Папы Франциска верующие могут приобщаться к утренним Мессам из его резиденции благодаря репортажам и краткому изложению проповедей, но только во время пандемии они стали доступны целиком. Торниелли отметил, что никогда еще Мессы в прямом эфире не собирали такого числа зрителей: несколько миллионов в день. Теперь, с возобновлением богослужений в храмах, наступит новый этап: вероятно, кому-то будет не хватать ежедневной утренней встречи с Папой, но, как сказал сам Святейший Отец, необходимо вернуться к «общинной близости к Господу в Таинствах», лично участвуя в богослужении.