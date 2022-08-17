РПЦ возродит в Москве старинный обычай освящения лошадей

19 августа в храме святого Власия Севастийского в Старой Конюшенной слободе будет возрожден дореволюционный обычай Москвы – освящение лошадей.

В этот день по окончании литургии, около 10:00, состоится крестный ход с чином освящения лошадей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского.

Конюшенная слобода на месте современных арбатских переулков находилась издревле. В слободе жили конюхи, каретники и кучера – люди, обслуживавшие царский выезд. Государь нередко совершал поездки на богомолье в отдаленные монастыри и города. Самым дальним из его паломнических выездов был Троице-Сергиев монастырь. Также государь со свитой ездил в свои загородные дворцы. Торжественные выезды царя были обязательной частью многих праздников и придворных церемоний и совершались с особой торжественностью и пышностью.

Виктор Васнецов, «Выезд царя Алексея Михайловича на охоту», 1897 год

«В XVI–XVII веках парадному конскому убранству, царскому выезду, встречам иностранных послов придавалось большое политическое значение. Чем богаче был выезд, тем могущественнее выглядело государство в глазах иностранных послов. Для царского выезда в Москве держали около трех тысяч лошадей», — рассказали в пресс-службе.

Среди ямщиков, извозчиков и конюхов храм священномученика Власия почитался особенно. На храмовый праздник они приводили своих «принаряженных» лошадей, празднично украшенных лентами и цветами, вплетенными в расчесанные гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой.

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Власий Севастийский (ум. ок. 316 г.) — христианский святой, почитаемый в лике священномучеников, епископ города Севастия в римской провинции Каппадокия в Малой Армении (ныне Сивас).

Во время Великого гонения при императоре Диоклетиане епископ Власий утешал христиан, посещал мучеников в темницах. Гонения, которые продолжил император Лициний, принудили св. Власия и других христиан города укрыться в горах Аргоса, где епископ поддерживал и утешал гонимых. Преследования продолжались и со стороны местного нечестивого правителя Агриколы. В итоге Агрикола приговорил епископа и двоих наставляемых им отроков к смерти усекновением меча.

Священномученик Власий почитается в Православной (память 11 февраля по юлианскому календарю) и Католической (память 3 февраля) Церквях.

Мощи святого находились в Севастии, но во времена иконоборчества в 732 году были перенесены в итальянский город Маратею, святым покровителем которого Власий считается до сих пор. Оттуда частицы мощей Власия были перенесены во многие храмы в разных странах Европы.

В католической традиции святой Власий Севастийский относится к «четырнадцати святым помощникам». Согласно преданию, он обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления пищей (впервые эти представления зафиксированы в VI веке в Византии).

И на Востоке, и на Западе святой Власий считается также покровителем домашних и диких животных, особенно лошадей, так как, согласно житию, он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей.

В честь священномученика Власия названы многие города и селения в Европе. Имя святого популярно во Франции, Италии и славянских странах.

Католическая иконография изображает Святого Власия в митре, паллии, с епископским посохом и двумя скрещёнными свечами.