РПЦ опубликовала для обсуждения проект документа «О вопросах, касающихся молитвы с инославными христианами»

В Русской Православной Церкви опубликован для широкого обсуждения проект документа «О вопросах, касающихся молитвы с инославными христианами», сообщает сайт «Фома».

Проект данного документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного права. Сам проект документа доступен для скачивания и просмотра на сайте «Патриархия.ru».

Для получения отзывов проект документа направлен в епархии Русской Православной Церкви, а с целью дискуссии представлен на портале «Приходы».

Отмечается, что возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 1 декабря 2024 года.