Рождественский призыв Папы Римского о помиловании заключенных

Зал печати Св. Престола сообщил о посланиях Папы Франциска главам государств по случаю предстоящих рождественских праздников, передает русская служба Vatican News.

В поздравительных письмах Святейший Отец призывает лидеров «совершить жест милосердия по отношению к лишённым свободы братьям и сёстрам, которые, по их мнению, могут воспользоваться такой мерой, дабы нынешние времена – отмеченные напряжённостью, несправедливостью и конфликтами – открылись для милости, исходящей от Господа», – говорится в заявлении директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

В 2000, а затем в 2002 году к подобному решению призывал правителей государств Папа Иоанн Павел II. В 2016 году, по случаю Юбилея заключённых, Папа Франциск повторил обращение своего святого предшественника.