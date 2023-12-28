Рождественский праздник в новосибирском приюте Сестер Матери Терезы (+ ФОТО)

С особой радостью всегда встречают Рождество в общине Миссионерок любви, основанной святой Матерью Терезой. Приют Сестер Матери Терезы, уже многие годы работающий в левобережной части столицы Сибири – это особая община милосердия и добра. Для многих людей, проживающих здесь, Христос рождается в добром отношении к ним, в тарелке горячего супа и чистого белья. Христос рождается в сердцах с новой надеждой и верой в лучшее будущее!

В среду 27 декабря к постояльцам и хозяевам Приюта приехали в гости Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт и сопровождающий его эконом епархии отец Александр Деппершмидт.

После Торжественной Мессы, которую возглавил Правящий Епископ, всем участникам праздника был предложен рождественский мини-спектакль, поставленный силами уже хорошо известной нашим читателям творческой группы прихожан «Жажду».

Сюжет сценической истории таков:

Одна девочка горячо молилась ко Иисусу. Но ей показалось, что её просьбы так и не были услышаны, ибо ни одна из этих просьб пока не исполнилась. В Сочельник Рождества – 24 декабря – она без разрешения взяла из яслей храма фигурку Младенца Иисуса, чтобы принести её людям, за которых она молилась. Среди этих людей была некая разведенная пара, далее больной мальчик и ещё лежащий на улице нищий. Каждый из этих людей, о которых она так горячо молилась ранее, а теперь принесла им фигурку Иисуса, смог немного подержать Богомладенца в своих руках. Ее целью было привнести рождественскую радость в сердца всех, кто ей близок. И через это исполнились затем все её молитвенные прошения к Богу.

Эта незамысловатая рождественская сценка как бы говорила зрителям, что Иисус не хочет лежать в яслях, закрытый в наших храмах, но хочет, чтобы мы Его, действительно, несли туда, где люди в нём нуждаются. А шире – эта история напоминала, как важно в любые времена: принять нищего, накормить голодного, одеть нагого, помочь не только словом, но и добрым поступком!

Подопечные Приюта на примере собственной жизни знают силу добра и зла, но добро – оно сильнее!

С Рождеством Христовым!