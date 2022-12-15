«Рождественская оратория» митрополита Илариона впервые исполнена в столице Венгрии

В Большом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште прозвучала «Рождественская оратория», написанная митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом (Алфеевым). Исполнение оратории хором Венгерской государственной оперы совместно с одним из лучших оркестров страны Concerto Budapest под управлением дирижера Яноша Ковача организовала 8 декабря Венгерская филармония, сообщает сайт Венгерской епархии РПЦ.

Евангелие читали дети на венгерском языке. Солисты — сопрано Кинга Кришта и бас Анатолий Фоканов. «Написанная для солистов, двух хоров и симфонического оркестра масштабная Рождественская оратория представляет собой произведение длиной более часа, в котором православная духовная музыка сочетается с западной классической. Соединение традиций и современного звучания придает ему особое своеобразие», — отмечено в пресс-релизе Венгерской филармонии. На концерте присутствовал заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен.

Произведение на тексты Евангелия от Луки и от Матфея, книги пророка Исаии, а также фрагментов из православного богослужения написано митрополитом Иларионом в 2007 году. В либретто использованы богослужебные тексты Православной Церкви, посвященные праздникам Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Сретения Господня. Премьера прошла в США, в Национальной кафедральной базилике в Вашингтоне 17 декабря 2007 года. Исполнители: хор Государственной Третьяковской галереи, хор Музыкального колледжа при Московской консерватории, Московская хоровая капелла мальчиков, Вашингтонский хор мальчиков, Центральный симфонический оркестр Министерства обороны. Дирижер: Валерий Халилов. Тем же составом ораторию исполнили в декабре 2007 года в Нью-Йорке и в Гарварде. Российская премьера «Рождественской оратории» состоялась 7 января 2008 года в Большом зале Московской консерватории. Исполнители: хор Государственной Третьяковской галереи, хор Музыкального колледжа при Московской консерватории, Московская хоровая капелла мальчиков, Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер: Алексей Пузаков. Солисты: Евгений Нестеренко, Хибла Герзмава, протодиакон Виктор Шиловский.

«Рождественскую ораторию» исполняют многие коллективы в разных странах мира. В Венгрии произведение прозвучало впервые. На страницах митрополита Илариона в соцсетях ВКонтакте и в Telegram опубликованы фрагменты концерта в Будапеште.

В начале 2023 года «Рождественской ораторией» митрополита Илариона откроется XIII Международный фестиваль духовной музыки. 14 января 2003 года произведение исполнят Академический Большой хор «Мастера хорового пения», Камерный хор Московской консерватории, Национальный филармонический оркестр России. Дирижер – народный артист РФ Лев Конторович.



Елена Дорофеева

Источник: «Благовест-инфо»