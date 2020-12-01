Рождественская ель прибыла на площадь святого Петра (ФОТО + ВИДЕО)

Рождественская ель прибыла на площадь святого Петра (ФОТО + ВИДЕО)

Декабрь 01, 2020

Утром в понедельник 30 ноября на площади перед собором святого Петра в Ватикане инженеры с помощью крана установили один из главных атрибутов предстоящего празднования Рождества. Ель красная — так называется порода, которую на этот раз в отличие от двух последних лет привезли не из Италии, а из Словении.

Привезенной ели — 75 лет. Её вес вместе с крепёжной конструкцией – семь тонн. Специальным краном могучее дерево высотою 28 метров и диаметром около 70 см было поднято и установлено в центре ватиканской площади.

Самая пышная зеленая красавица была отобрана в Словении, в лесу недалеко от города Кочевье, что расположен на берегу реки Ринжа. Эта область на юго-востоке страны покрыта лесами, которые занимают на 90% всей её территории. Ель красная — так называется порода дерев, которые наряду с древними буковыми рощами обступают регион с разных сторон и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С древних времен является красная ель считается символом плодородия и в народной традиции она часто используется в торжественных случаях. На территории Словении такие ели стали использовать в качестве рождественского дерева со второй половины XVIII века, тогда же эти виды деревьев становятся важным и с экономической точки зрения.

Как сообщила пресс-служба Ватикана, новогоднее древо в этом году для всего мира является особо важным символом надежды на исцеление от последствий пандемии.


По материалам Vatican News

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