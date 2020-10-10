Розарий во «Властелине колец» Толкина

В романе английского писателя Дж. Р. Р . Толкина «Властелин Колец» Галадриэль дарит Фродо, покидающему Лотлориен, особенный подарок: Фиал – свет Эарендила, звезды, которая была для эльфов чем-то вроде Полярной или Утренней звезды, указывающей им путь к берегам Бессмертных земель.

Даря Фиал, Галадриэль объясняет смысл подарка: “Да будет он тебе светом во тьме, когда прочий свет померкнет”.

– Тебя, Хранитель, я одариваю последним, – посмотрев на Фродо, сказала Галадриэль, – именно потому, что давно уже решила, как хоть немного облегчить твой путь. – Владычица поднялась и протянула хоббиту хрустальный, светящийся изнутри сосуд. – В этом фиале, – объяснила она, – капля воды из Зеркальной Заводи, пронизанная лучами Вечерней Звезды. Чем чернее Тьма, тем ярче он светится. Надеюсь, что если на твоем пути померкнут иные источники света, то тебе поможет Эльфийский Светильник, – вспомни тогда Галадриэль с ее Зеркалом!

Впервые Фродо использовал Фиал как светильник в пещере Шелоб, где зло чувствовалось настолько явственно, что ноги Фродо подкосились. Воздев руку с Фиалом, он прокричал: “Aiya Eärendil, elenion ancalima!” («Радуйся, Эарендил, светлейшая из звезд!»)

Медленнее, чем ему хотелось бы, его рука поднялась к груди и достала фиал Галадриэли. В первый момент он едва мерцал, как звезда сквозь густой туман, а потом свет усилился и засиял, как серебряное пламя, словно сам Эарендил с последним Сильмариллом во лбу спустился с небесных троп. Мрак отпрянул, воздух вокруг превратился в светящийся хрусталь, и рука, держащая фиал, засветилась белым огнем. Пораженный Фродо смотрел на этот чудесный светоч. Он и не подозревал, какая сила скрыта в нем. После отплытия из Лориена он ни разу не доставал подарок Галадриэли, боясь обнаружить себя. – Айа Эарендил Эленион Анкалима! – прозвучало в тишине, и Фродо сам удивился непонятным, но, несомненно, им произнесенным словам. Казалось, кто–то другой говорил через него, говорил ясным голосом, совершенно не ощущая зловония этой ямы.

При этих словах свет стал еще ярче. Позже, когда Фиал использовал Сэм, он прокричал:

А Элберет Гилтониэль

о менель–палан дириэль,

ле нэллон си ди’нгурутос!

А тиро нин, Фануилос!

О Элберет, с небес

О! королева, зажегшая звезду за звездой,

облаченная в белое и взирающая с небес;

здесь, охваченный ужасом Смерти, взываю я:

О, охрани меня, Элберет!

Для тех, кто не силен в Толкине: Элберет (или Варда) – это Царица Звезд в толкиновской мифологии. По словам Сэма, этот свет “возгорается подобно звезде, которая с высоты небосвода освещает непроглядную тьму”.

Дар Галадриэли и источник света – Фиал – для нас является образом Розария. Пресвятая Дева Мария, прекраснейшая из женщин, даровала нам Розарий как свет во тьме. Молясь с Розарием в руках мы взываем к Марии как Звезде Утренней, что ведет нас к небесам Ее Сына. Шепча “Радуйся” мы просим Царицу Небесную, Жену облеченную в звезды, о помощи в самые темные времена нашей жизни. Даже упомянутая молитва Сэма так удивительно похожа на слова, которые мы произносим в Розарии: “Радуйся, Царица… охваченный ужасом Смерти, взываю… охрани меня”

Можно выделить три действия, который производит Фиал, и которые уподобляют его Розарию. Во-первых, Фиал дает свет, освещающий хоббитам путь, чтобы они не споткнулись. Молясь Розарием, мы возрастаем в благодати и начинаем лучше понимать, как именно нам следовать по нашему пути. Мы верим, что если обращаемся к Богу по заступничеству Богородицы, Он привлечет нас к Себе, в ком вся наша радость.

Во-вторых, Фиал дает хоббитам надежду. Несмотря на испытания, которые встают на их пути, свет Эарендиля напоминает им великие истории о том, как другие одерживали победу над злом и над мраком Мородора, о том, что в мире еще есть красота и добро и истина . Розарий Марии – источник надежды для нас. Размышляя о жизни Христа и ходя с Ним , мы начинаем понимать, что смерть – это не конец жизни, что Христос победил смерть, и что Он пообещал Свое Царство тем, кто следует за Ним.

В-третьих, Фиал приводит в ужас паучиху Шелоб – древнее зло обращается в бегство при виде эльфийского света. Точно так же, Святой Розарий – ужас для бесов, наше верное оружие в борьбе против и наших грехов, и зла в мире. Доказательств этому не требуется – попросто посмотрите на жития святых.

Однако сам по себе Розарий намного сильнее вымышленного профессором из Оксфорда Фиала. Это молитва, которая может быть мольбой, размышлением, благодарением, славословием, даже умилостивлением за грехи. Одного лишь Розарий не может: мгновенно решить все наши проблемы.

В завершение Розария мы молимся, чтобы мы могли подражать тому, о чем говорят Тайны, и обрести то, что ими обетовано. Мы должны подражать тому, о чем говорят Тайны: от Благовещения через Распятие к Воскресению. Розарий не удалит от нас боль, которую причиняет жизнь, но помогает увидеть наши страдания в свете Креста Христова. Так возрадуемся, имея надежду на то, что Пресвятая Дева Мария поведет нас через все, что встретится на нашем пути, к Сыну своему и Господу нашему Иисусу Христу.



Брат Джозеф Бернард Мария Грациано

Источник: Братство святой Биргитты