Российский эксперт: при новом нунции отношения Ватикана и России останутся безоблачными

Новый нунций (посол Ватикана) в России Джованни д’Аниелло «не отягощен опытом работы в Восточной Европе», что поможет сохранить хорошие отношения Москвы и Ватикана, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Как уже сообщалось, Папа Римский Франциск назначил Апостольским нунцием в России титулярного архиепископа Пестумского Джованни д’Аниелло.

«Это дипломат с большим опытом работы в разных странах и континентах, в том числе на Ближнем Востоке, где у России и РПЦ есть сотрудничество с Ватиканом в вопросе помощи Церквам региона и беженцам. Исходя из солидной биографии нового нунция, можно сказать, что Ватикан уделяет большое внимание отношениям с Россией и Русской Православной Церковью», – сказал Лункин.

Также он отметил, что Джованни д’Аниелло – дипломат «без груза работы в Восточной Европе». «Он не работал в государствах Восточной Европы, которые негативно настроены к России. Поэтому можно предположить, что отношения будут выстраиваться без подводных камней и обид, как это и было при предыдущем нунции (архиепископе Челестино Мильоре – ред.), когда отношения России и Ватикана можно было назвать безоблачными. Думаю, такими они и останутся», – подытожил эксперт.