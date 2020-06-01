Новым нунцием Ватикана в Российской Федерации назначен архиепископ Джованни Д’Аниелло

1 июня 2020 г. в 12 часов по Римскому времени (в 17.00 в Новосибирске) Государственный Секретариат Святого Престола объявил, что Его Святейшество Папа Франциск назначил Высокопреосвященного Джованни Д’Аниелло, титулярного архиепископа Пестумского, Апостольским нунцием в Российской Федерации. Архиепископ Джованни Д’Аниелло пребудет в Москву по окончании своей нынешней миссии Апостольского нунция в Бразилии.

Его Высокопреосвященство Монсиньор Джованни Д’Аниелло родился 5 января 1955 года в г. Аверса (провинция Казерта, Италия) в приходе Св. Николая. После окончания средней школы и гимназии в Аверсе получил философское и богословское образование в Межрегиональной Семинарии в г. Салерно и в Папской Семинарии Кампано в Неаполе. Изучал каноническое право в Папском Латеранском Университете и в Папском Университете Св. Фомы Аквинского в Риме, где ему было присуждено звание доктора канонического права. Рукоположен во священство 8 декабря 1978 г. с инкардинацией в Аверсе. В 1978-79 гг. служил в Приходе Св. Иоанна Крестителя в Аверсе, одновременно

исполняя обязанности куратора учащихся в гимназии и лицее при Епископской семинарии Аверсы.

В 1979-1983 гг. учился в Папской Церковной Академии в Риме. Поступил на дипломатическую службу 1 июня 1983 г. Находился на дипломатической службе в Папских Представительствах в Бурунди, Таиланде (с ответственностью за Сингапур, Малайзию, Бруней, Лаос), Ливане, Бразилии, и, наконец, в Секции по отношениям с государствами

Государственного Секретариата Святого Престола, с ответственностью за некоторые страны Северной Африки и весь Ближний Восток. 15 декабря 2001 г. назначен титулярным архиепископом Пестумским и 6 января 2002 г. хиротонисан Его Святейшеством Папой Иоанном Павлом II в базилике Св. Петра в Риме.

2002 – 2010 гг. – Апостольский Нунций в Демократической Республике Конго.

2010 – 2012 гг. – Апостольский Нунций в Таиланде и Камбодже и Апостольский Делегат в Лаосе и Мьянме.

2012 – 2020 – Апостольский Нунций в Бразилии.

1 июня 2020 г. назначен Апостольским Нунцием в Российской Федерации. Владеет итальянским, французским, английским, португальским и испанским языками.