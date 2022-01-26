Российские католики познакомились с опытом православных в реабилитации наркозависимых

Группа российских католиков посетила 20 января реабилитационный центр «Обитель исцеления» в Саперном под Петербургом. Священники, семинаристы, монашествующие и приходские активисты смогли познакомиться с тем опытом, который за четверть века своего существования накопил этот православный центр в области борьбы с наркозависимостью. Подробности сообщает «Благовест-инфо».

Поездка состоялась в рамках так называемого «социального семинара», который впервые состоялся на базе Высшей католической семинарии «Мария – Царица апостолов» в Северной столице. Как рассказал «Благовест-инфо» ректор семинарии священник Константин Передерий, целью семинара было рассказать участникам о пастырской работе с зависимыми и созависимыми людьми.

Спецкурс проходил с 17 по 21 января в здании семинарии и собрал более двадцати участников от Петербурга до Благовещенска. Перед ними выступили священники, имеющие опыт работы с зависимыми, психологи. Были продемонстрированы фильмы, снятые тремя московскими организациями, занимающимися реабилитацией алкоголиков и наркоманов, – православным центром св. Иоанна Кронштадтского, центром «Зебра» и «Центром здоровой молодежи».

По словам о. Константина Передерия, российские католики высоко ценят опыт, накопленный Православной Церковью в этой области.

Одним из самых интересных пунктов программы семинара стала поездка в центр «Обитель милосердия», расположенный примерно в ста километрах от Петербурга на территории Выборгской епархии РПЦ.

Гостей встретили настоятель храма в Саперном, руководитель Сети реабилитационных центров Выборгской епархии протоиерей Сергий Бельков, председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму иерей Александр Семенов, волонтеры «Обители исцеления».

Участники семинара смогли увидеть как храмы в Саперном и соседнем Сретенском (поселок Красноармейский): Коневской иконы Божьей Матери, преподобного Сергия Радонежского, Сретения Господня и преподобного Арсения Коневского, – так и хозяйство, на котором трудятся реабилитанты: фермы с крупным и мелким рогатым скотом, птичники, сыроварню.

По окончании экскурсии, которую проводили о. Александр Семенов и двое волонтеров центра, гости собрались в новом многофункциональном корпусе РЦ «Сапёрное», где о. Сергий Бельков представил им свою программу православного подхода помощи лицам с наркологической зависимостью.

Священник также рассказал об истории возникновения и развития «Обители исцеления». По его словам, когда центр только формировался, никакого опыта работы с зависимыми в Православной Церкви, по сути, не было. Вернее, он существовал в прошлом, до революции, но за годы советской власти был совершенно забыт.

«Сначала нужно было понять, что такое наркомания: соматическая болезнь, преступление или духовная болезнь, – поделился священник. – И мы поняли, что прежде всего – это болезнь духовная».

Большую помощь оказал опыт католической общины «Фазенда надежды», центр которой находится в Бразилии. О. Сергий дважды посещал его, думая, прежде всего, понять, как устроена экономическая жизнь «Фазенды». Однако, неожиданно для себя, он позаимствовал там и духовный опыт – практику «заповеди дня», «заповеди недели», «заповеди месяца». Члены общины читают Евангелие, находят там определенную заповедь Христа и затем в течение небольшого срока стараются неукоснительно ее соблюдать.

Программа реабилитации в ее нынешнем виде делится на два этапа. О первом из них – дневном стационаре рассказал его руководитель о. Александр Семенов. В течение месяца зависимый и, как правило, его родители (чаще одна мать) посещают занятия при храме Воскресения Христова на Обводном канале. Занятия делятся на три блока: духовный, где они узнают о Церкви, психологический и культурологический. Цель дневного стационара – мотивировать наркоманов к свободному осознанному решению пройти курс реабилитации.

Поехать в загородный центр в среднем выражают желание 75-80% посетителей занятий в Воскресенском храме.

Затем реабилитант приезжает в загородный центр, где находится, как правило, год. После этого он может остаться в центре еще на какой-то срок в качестве волонтера. В большинстве случаев главным мотивом для такого решения является желание отблагодарить «Обитель исцеления» за помощь в освобождении от зависимости.

Руководство центра поддерживает связь с теми, кто прошел курс реабилитации: по имеющимся сведениям, процент тех, кто находится в состоянии стойкой ремиссии, составляет 83-85%, что значительно выше, чем в светских центрах.

По просьбе петербургского священника, уроженца Конго Корентина Бонавентуры Н’тонтаса, о. Сергий Бельков рассказал об источниках финансирования центра.

Что касается преподавателей дневного стационара, то все они работают бесплатно. Сотрудники загородного центра зарплату получают – в частности, на нее идут деньги, полученные за совершение треб в храмах. Центр старается максимально сам себя обеспечить: «Мы кормим животных, а они кормят нас», – отметил о. Сергий. Животноводство позволяет полностью отказаться от покупки мяса, молока, яиц, сыра. Более того: часть фермерской продукции идет на продажу.

Какие-то, как правило, небольшие суммы жертвуют родители проходящих реабилитацию, что-то дают частные благотворители.

Среди тех, кто в течение долгого времени поддерживает некоторые проекты «Обители исцеления», священник назвал католический благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not).

Одним из главных принципов «Обители исцеления» является бесплатность: в отличие от большинства светских центров курс реабилитации не стоит никаких денег. Но, убежден о. Сергий Бельков, «если ты работаешь бесплатно, Бог обязательно пошлет благотворителя».

К сожалению, систематической помощи от государства реабилитационные центры не получают. Два раза они получали президентские гранты, но последнее время их не было. По информации о. Сергия, какие-то другие, менее крупные, реабилитационные центры в России и сейчас получают государственную помощь, но к «Обители исцеления» это не относится.

Семинария «Мария – Царица апостолов» уже не впервые становится площадкой взаимодействия между католиками и православными. Новый импульс этим контактам придала встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла, состоявшаяся в феврале 2016 года в Гаване. По ее итогам была создана православно-католическая рабочая группа, которую курируют с православной стороны митрополит Волоколамский Иларион, а с католической – архиепископ Павел Пецци, а также руководство фонда «Помощь Церкви в нужде». По инициативе группы в семинарии был проведен семинар «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд», круглый стол «Нравственные ценности и молодежь», а также ряд других форумов на других площадках Москвы и Петербурга.



Дмитрий Власов

Фото автора