Российские католики помогают беженцам и молятся о мире

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал, что беженцы с Донбасса, прибывшие в Россию, находятся на территории деятельности католической благотворительной организации «Каритас» епархии Святого Климента в Саратове.

— Благотворительные организации католической церкви готовятся оказывать помощь беженцам, в первую очередь переориентируя уже существующие благотворительные проекты на помощь самым нуждающимся — детям и пожилым людям, — рассказал отец Кирилл в интервью РИА Новости.

В свою очередь «Российская газета» напоминает, что 30 епархий Русской Православной Церкви оказывают помощь более чем 18 тысячам беженцев из Донбасса.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон вместе с главврачом церковной больницы святителя Алексия, священниками и сестрами милосердия посетил с гуманитарной миссией Донецк и Ростов-на-Дону.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил пункт временного размещения на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» в Ростовской области, встретился с детьми, эвакуированными с территорий Донецка и Луганска, и передал партию гуманитарной помощи, собранную силами епархиального социального отдела.