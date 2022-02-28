Российские католики молятся о мире

Отвечая на призыв российских католических епископов — «Просим всех наших верующих посвятить эти дни усиленной молитве и посту ради спасения человеческих жизней» — в разных регионах Российской Федерации верующие проводят молитвенные начинания, взывая к Богу о восстановлении мира на украинской земле, сообщает русская служба Vatican News.

1 марта по инициативе епархии Святого Климента в Саратове в России начнется непрерывное девятидневное Поклонение Пресвятым Дарам. К этому начинанию постоянно присоединяются все новые и новые католические общины по всей стране. Неустанное евхаристическое поклонение в полночь 1 марта откроет епископ Клеменс Пиккель, затем бдение перед Господом Иисусом в Евхаристии продолжат монашеские общины в Таганроге, Орске, Астрахани, Казани, Саратове, верующие в Москве, Сочи, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Краснодаре, семинаристы и францисканская община в Санкт-Петербурге.

26 февраля в московском приходе Св. Петра и Павла прошла молитва о мире между Россией и Украиной в формате Тэзе.

Согласно призыву митрополита Павла Пецци в архиепархии Божьей Матери в Москве после каждой Святой Мессы возносится молитва «О мире и Отечестве»:

«Боже, Владыка и Царь народов! Просим Тебя, исполни нас силы Твоего Духа. Даруй покой нашим сердцам, умножь упование на Твою любовь. Пробуди в нашем народе стремление к миру и добру. Соделай нас способными созидать наше общее будущее. Боже, пусть Святой Дух преображает лик нашей земли и укрепляет Твой народ; пусть Он помогает нам сохранить Твоё Царство в личной и семейной жизни каждого человека, в жизни общества и государства. Храни нас от эгоизма. Не позволь, чтобы те, кто сильнее, пренебрегали более слабыми. Защити нас от ненависти и предубеждённости по отношению к людям иных взглядов. Научи нас побеждать зло, но в то же время видеть брата в человеке, поступающем плохо, и не лишать его возможности прийти к Богу. Научи каждого из нас замечать собственную вину, а не искать сучок в глазу ближнего. Научи нас видеть добро везде, где оно есть; вдохнови нас ревностно хранить его, поддерживать и отважно защищать. Сохрани нас от участия во лжи, которая губит мир. Дай нам мужество жить по истине. Даруй нам хлеб насущный. Благослови наши труды, Боже, Владыка и Царь народов! Аминь».