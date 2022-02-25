Обращение Конференции католических епископов России

Москва, 24 февраля 2022 года

Возлюбленные во Христе братья и сестры,

дорогие собратья во священстве!

Мы, как и вы все, глубоко потрясены тем, что, несмотря на огромные усилия по примирению, политический конфликт между Россией и Украиной перешёл в вооруженное противостояние. Это противостояние несет смерть и разрушение и угрожает безопасности всего мира. Народы наших стран объединяет не только общая история, но и общее огромное страдание, которое пало на нас в прошлом из-за безумия войны. Наши народы заслуживают мира, и не только как отсутствия войны, но такого мира, который состоит в твердой решимости уважать других людей, другие народы и их достоинство. Пусть наши современники знают, что им придётся дать строгий отчёт о предпринятых ими военных действиях. Ведь от их нынешних решений во многом зависит ход грядущих веков (ср. Конст. Lumen gentium, 78, 80).

Мы призываем всех политических деятелей, от которых зависит это решение, сделать решительно всё для прекращения этого конфликта. «Бог есть Бог мира, а не войны, Отец всех, а не только некоторых, и Он хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами», — обращается к нам Папа Франциск. И мы также обращаемся ко всем людям, особенно к собратьям христианам, с призывом противостоять лжи и ненависти, и быть источником примирения, а не умножения ненависти и насилия.

Просим всех наших верующих посвятить эти дни усиленной молитве и посту ради спасения человеческих жизней – особенно в Пепельную среду, 2 марта, отвечая на призыв Святейшего Отца. Священников просим служить Святую Мессу о сохранении мира и справедливости, используя Евхаристическую молитву о примирении, и читая молитву из требника «О мире и отечестве».



Конференция католических епископов России:

Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

Председатель

Епископ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске

Епископ Клеменс Пиккель

Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове

Епископ Кирилл Климович

Ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске

Епископ Николай Дубинин

Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве