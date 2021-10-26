Все российские епархии вступили в синодальный процесс 2021-2023

17 октября в четырех российских епархиях, как и в поместных Церквах по всему миру, открылась епархиальная стадия Синодального пути под девизом «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Обзор начала Синода по материалам епархиальной прессы подготовлен официальным сайтом Конференции католических епископов России.

В Новосибирске епископ Иосиф Верт в своей проповеди назвал Синод 2021-2023 гг. вероятно важнейшим событием в жизни Католической Церкви нашей эпохи после II Ватиканского Собора и напомнил об инициативе повторения уроков II Ватиканского Собора, предпринятой в Преображенской Епархии в 2012 г. Целью этой инициативы было «пройти путем Собора» в наше время, поскольку находившаяся в 60-е годы прошлого века за «железным занавесом» Католическая Церковь в СССР была такой возможности лишена. В духе преемственности с этим уже пережитым опытом епископ Иосиф призвал верных как можно более активно включиться в синодальный процесс распознавания и исследования.

В Саратове епископ Клеменс Пиккель обратился к верующим Епархии Святого Климента со специальным посланием, в котором пригласил их включиться в подготовительный процесс предстоящего Синода с опытом, полученным в течение тридцати лет возрождения Церкви в России. «Я считаю важным, чтобы мы помогли увидеть друг другу всё хорошее, что стоит продолжать и в чём нужно расти, а также, чтобы мы убирали недоразумения там, где они ещё есть… Встречайтесь, слушайте друг друга, помогите распознавать и принимать правильные решения! Будьте живой Церковью!»

Также с пастырским посланием по этому случаю обратился к верующим Епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович. «Может возникнуть впечатление, что, выставляя на обсуждение учение Церкви, мы подвергаем его опасности, и будем как будто «переписывать» основы веры на современный лад. Вовсе не так, не для того Церковь созывает Синод, как пояснил Папа в приветственной речи на его открытии: «Синод – это не парламент, не мониторинг мнений, а событие церковной жизни, и главным действующим лицом Синода является Святой Дух: «Если нет Святого Духа, не будет и Синода»». Папа призвал провести этот Синод в духе единства, о котором Иисус просил у Отца для всех Своих учеников: «Да будут все едино» (Ин 17, 21).

Синод – это путь духовного распознания, которое совершается в поклонении, молитве и внимании к Слову Господа. Именно Божие Слово направляет Синод так, чтобы он не превращался в церковный съезд, учебную конференцию или политический конгресс, а стал событием благодати, процессом исцеления под водительством Святого Духа. Поэтому Синод — не угроза Церкви, а путь укрепления и оживления нашей веры», подчеркнул владыка Кирилл Климович.

В Москве архиепископ Павел Пецци во время встречи с верующими после торжественной Мессы напомнил, что «синодальный путь является одновременно и содержанием, и методом распространения любви через общение, вершиной которого является передача этой любви». При этом владыка подчеркнул, что мы должны быть креативными в выборе форм общения с разными людьми: с верующими и неверующими, с представителями других конфессий и религий. Мы должны стремиться к диалогу, стараясь не столько дать ответы, сколько сформулировать вопросы, быть инициаторами дискуссий и бесед.

В Петербурге встречу открытия епархиальной стадии Синодального пути провел епископ Николай Дубинин. Ранее епископы Архиепархии Божией Матери в Москве в послании на начало пастырского года уже обратились к верующим с приглашением «несмотря на все раны и трудности прошлого, как единое мистическое Тело Христа, открыться навстречу друг другу с отвагой и смирением: отвагой открыто говорить и смирением без обид слушать. Это касается всех без исключения верующих, независимо от возраста и степени вовлеченности в церковную жизнь. Будем помнить о том, что что конечная цель Синода, и поэтому всех наших обсуждений, — не в том, чтобы выработать какие-то новые документы, а сделать так, чтобы «исполнялись мечты, рождались пророчества и видения, расцветали надежды, пробуждалось доверие, исцелялись раны, завязывались отношения, занималась заря надежды, чтобы мы учились друг у друга, и вместе создавали образ Церкви, который осветит умы, воспламенит сердца и придаст силы рукам».



Фото: Приход Непорочного Сердца Божией Матери в Иркутске