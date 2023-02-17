Российская делегация приняла участие в Европейской Синодальной Континентальной Ассамблее в Праге

С 5 по 11 февраля в Праге прошла Европейская синодальная континентальная ассамблея. Такие ассамблеи проводятся по всему миру, разделенному на семь регионов, вслед за этапом на уровне епископских конференций и предшествуя первой фазе Генеральной ассамблеи Синода, которая пройдет осенью 2023 года. Цель континентальных ассамблей – развивать диалог между странами одного региона, которые имеют общую историю и культурный контекст, чтобы совместно распознавать ответ на основной вопрос синодального процесса: как осуществляется наше совместное движение в свете миссии евангелизации и к чему Дух Святой призывает нас сейчас.

Более 500 человек приняло участие в Европейской континентальной ассамблее: из них 200 человек лично (делегаты Конференций епископов и приглашенные гости), а также 390 человек онлайн. Встреча состояла из двух частей: с 5 по 9 февраля участвовали все представители Народа Божия, плодом их работы стал Заключительный документ, а с 10 по 11 февраля обсуждение Документа провели епископы, составив к нему дополнительный комментарий.

Первая часть Ассамблеи состояла из чередующихся сессий общего собрания и работы в малых группах. На общих собраниях делегаты делились кратким резюме Синодального процесса в их странах, а в малых языковых группах – посредством метода духовной беседы совместно отвечали на три вопроса, которые были поставлены в пункте 106 Документа континентального этапа, по одному заседанию в день на каждый вопрос. Далее резюме обсуждения в малых группах презентовались на общем собрании, на котором также можно было выступить с комментарием.

Опыт синодального процесса разнообразен, но часто звучали общие темы: роль Церкви в обществах с возрастающей секуляризацией, вызов миссии и евангелизации в новых условиях, раны и проблемы Церкви, совместная ответственность, общее крещальное служение, участие мирян, женщин и молодых людей, католическая идентичность, экуменизм и диалог с другими религиями, значение синодального процесса, воспитание в синодальности, вызовы и направления продолжения пути. Особым образом было отмечено богатство различий Западных и Восточных Церквей и продолжительный плодотворный опыт синодальности последних, которые могут быть примером. По ряду тем делегации разных стран, признавая их значимость, выражали очень разные позиции.

В составе делегации от России лично приняли участие Архиепископ Павел Пецци, координатор национального Синодального процесса о. Штефан Липке и участница национального синодального процесса Оксана Пименова. Также шесть делегатов было рекомендовано Конференцией епископов для участия в онлайн-обсуждении.

На общем собрании участники делегации поделились резюме процесса в России, подчеркнув, что Католическая Церковь в стране воспринимает этническое, культурное и ритуальное разнообразие как богатство и благодарна, что Синодальный процесс позволяет раскрывать его. Среди основных вызовов было подчеркнуто напряжение в связи с образами «шатра», который необходимо «расширить», так как многими это воспринимается как угроза потери католической идентичности. Тем не менее, было отмечено, что сильная идентичность во Христе для тех, кто чувствует себя в Церкви как дома, не должна противоречить тому, что Церковь также призвана предлагать убежище тем, кто нуждается в поддержке, даже если они не католики. Делегация подчеркнула, что в данных условиях чувствует необходимость кооперации с другими группами, и особенно Церквами и деноминациями. Среди других задач было подчеркнуто, что необходимо углублять молитвенный опыт, участие в Литургии и Адорации, чтобы духовно укреплять идентичность; важно практиковать открытость и диалог, чтобы замечать тех, кто нуждается в помощи и с кем совместно ее можно оказывать; развитие синодальных «инструментов» (таких как Пастырские советы), чтобы вместе с настоятелями и священниками раскрывать, как можно совмещать открытость и идентичность; воспитание в качестве прихожан и членов общин, которые совместно разделяют ответственность за продолжение миссии Христа на Земле и готовых жить в соответствии с ней. Подробнее члены делегации делились ходом Синодального процесса, вызовами и направлениями в ходе работы малых групп.

По завершении всех выступлений Комитет редакторов свел Заключительный документ, который был зачитан и обсужден участниками. После принятия Заключительного документа началась вторая часть Ассамблеи – обсуждение епископами, результатом которого стал комментарий к документу. Заключительный документ в ближайшее время появится в открытом доступе. На текущий момент Континентальные Синодальные Ассамблеи проходят или готовятся к проведению в других шести регионах мира. Заключительные документы всех семи регионов будут переданы в Секретариат Синода и станут основой для Instrumentum laboris первой фазы Генеральной ассамблеи Синода, которая пройдет в октябре 2023 г. в Риме.

Оксана Пименова

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: The Catholic News Agency