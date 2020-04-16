Римский священник совершил Пасхальную Мессу на крыше своей церкви

Священник, служащий в одной из римских церквей, отслужил Святую Мессу в день Пасхи на крыше своего храма, чтобы прихожане могли участвовать в богослужении не только посредством видеотрансляции, но и со своих балконов, а также глядя из окон. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

По словам настоятеля церкви Святой Эмеренцианы священника Карло Пургаторио, дать возможность людям увидеть Пасхальную службу «живьем» – лучший способ поддержать их в трудное время карантина, «сказать им: вы не одни!». Построенная в ΧΧ веке церковь Святой Эмеренцианы расположена в римском районе Триесте. Плоская крыша храма хорошо видна из многих жилых домов. Как заявил отец Пургаторио CNA, в богослужении приняли участие многие десятки соседей, после службы он получил множество благодарных откликов. «Люди почувствовали себя не такими одинокими», – говорит клирик. Первую Мессу на крыше отец Пургаторио отслужил неделей раньше – в Пальмовое воскресенье. Он не исключает, что до конца карантина снова будет служить воскресную Мессу на крыше. Итальянское правительство продлило карантин как минимум до 3 мая.

Во время пандемии приход Святой Эмеренцианы собирает пожертвования в виде продуктов и медикаментов в помощь нуждающимся. При храме работает горячая линия, на которую поступают просьбы о помощи. «В последние несколько дней за помощью с продуктами обратились очень много людей, большинство из них – мигранты, потерявшие работу из-за кризиса», – говорит отец Пургаторио.