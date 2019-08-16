Римский «Каритас» отпраздновал Успение Пресвятой Богородицы с самыми бедными

Торжество Успения Пресвятой Богородицы – это важнейшее церковное событие, но, как и все другие праздники, это также возможность стать ближе к самым последним, отверженным, к тем, кто обречён на одиночество. Благодаря поддержке 250 волонтеров римское отделение фонда «Каритас» организовало многочисленные мероприятия в различных местах итальянской столицы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На эти праздники более 1.800 нуждающихся получили пакеты с продуктами и около 600 человек смогли переночевать в помещениях римского «Каритас». В середине августа, помимо обычных мероприятий, намечен еще ряд праздничных акций, начиная с торжественной Святой Мессы в Цитадели милосердия на улице Виа Казилина Веккия и заканчивая классическим Фестивалем арбузов, организованным в сотрудничестве с Агропродовольственным центром Рима (CAR).

В интервью для Радио Ватикана директор римского отделения фонда «Каритас» о. Бенони Амбарус отметил, то «15 августа – не просто рядовой день в числе многих других: символически он гораздо тяжелее для тех, кто живёт в одиночестве, потому что в эти праздничные моменты его бремя кажется ещё невыносимее. Мы хотим уделить больше внимания гостям наших центров и выразить им свою близость, пытаясь донести послание: ‘Вы не одиноки, мы с вами’». В течение всего года «Каритас» выходит навстречу тем, о ком не помнят другие, отметил священник: «Наши столовые открыты для всех постоянных посетителей. Большинство из них – невидимая бездомная армия по всему городу. Это люди, которые едва сводят концы с концами и почти лишены голоса. Когда они стучатся в наши двери, мы всегда им открываем».

Глава римского отделения «Каритас» подчеркнул роль многочисленных волонтёров, «которые безо всякой шумихи, великодушно и совершенно свободно тратят своё время и жизнь, протягивая руку помощи благотворительному фонду. Они представляют собой лучший Рим, самую красивую и последовательную часть граждан Рима и Церкви». В конце интервью о. Бенони Амбарус отметил, что, даже находясь в отпуске, каждый может сделать что-то доброе и полезное: «Успенские праздники могут стать хорошим поводом для того, чтобы каждый, организуя встречу с семьей или друзьями, пригласил двух или трёх одиноких людей и приобщил к празднику братства и дружбы, избавляя их от одиночества».