Рига: богослужение о единстве христиан пройдет в католическом храме

В рижской церкви святого Альберта — самом большом католическом храме Латвии — 20 января 2023 г. пройдет экуменическое богослужение, посвященное единству христиан. Состоятся общая молитва и прославление, чтение Священного Писания и проповеди епископов, передает «Благовест-инфо».

В богослужении примут участие архиепископ-митрополит Римско-Католической в Церкви Латвии Збигнев Станкевич, глава Латвийской Евангелическо-лютеранской Церкви (ЛЕЛЦ) архиепископ Янис Ванагс, епископ ЛЕЛЦ Риналдс Грантс, епископ Латвийского союза баптистских общин Каспарс Штернс, епископ Латвийских пятидесятнических общин Модрис Озолинкевич и другие.

В Информационном центре Римско-Католической Церкви в Латвии сообщили, что Неделя молитв о христианском единстве стартовала 18 января и продолжится до 25 января. В этом году девизом недели стало изречение пророка Исайи: «Учитесь творить добро; требуйте справедливого суда». Христиан просят молиться в это время как в индивидуальном порядке, так и вместе.