Религиозные лидеры Турции посетили зону землетрясения и приняли участие в ифтаре

Религиозные лидеры Турции посетили 19 апреля пострадавшую от февральского землетрясения турецкую провинцию Хатай. В столице провинции, городе Антакье, религиозные лидеры побывали в разрушенных стихией христианских церквях, мечетях и синагоге, посетили палаточный лагерь для пострадавших, после чего приняли участие в совместном ифтаре — вечерней мусульманской трапезе, части празднования священного месяца Рамадан, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Hürriyet Daily News.

В Турции существует традиция проводить межрелигиозную «Трапезу единства и братства» каждые 36 лет, когда совпадают по времени праздники трех религий — исламский Рамадан, христианская Пасха и иудейский Песах. В этом году власти стамбульского муниципалитета Бейоглу, устраивающие межрелигиозный ифтар, решили провести мероприятие в Антакье.

В трапезе приняли участие: православные Патриархи Константинопольский Варфоломей и Антиохийский Иоанн X (пострадавший от землетрясения регион находится в его юрисдикции), армянский Патриарх Константинопольский Саак Машалян, главный раввин Турции Исхак Халева, католический Апостольский викарий Стамбула епископ Массимилиано Палинуро, сиро-яковитский митрополит Филоксенус Юсуф Четин, представители исламского духовенства. Также среди участников были спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, аккредитованные в Турции дипломаты.

Перед участниками выступил «Хор цивилизаций» — любительский коллектив из Антакьи, певцы которого принадлежат к самым разным религиозным и этническим общинам города и исполняют музыку разных традиций. Хор почтил память погибших в землетрясении (среди них были семь участников коллектива) исполнением духовных гимнов на трех языках.