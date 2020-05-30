Религиозность в США находится на самом низком за всю историю уровне, однако по-прежнему остается довольно высокой

Число религиозных людей среди граждан США снизилось до беспрецедентного уровня, хотя, возможно, эта тенденция еще изменится. К таким предварительным выводам пришли ученые экспертно-аналитического центра Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), где в настоящее время проводится новое исследование в попытке оценить в цифрах снижение религиозности населения за последние несколько десятилетий. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Людей, которые готовы отнести себя к тому или иному религиозному сообществу, становится всё меньше», – заключает сотрудник центра AEI Лаймен Стоун в научной статье, опубликованной в апреле. «Если сразу по окончании Второй мировой войны в церковь ходили 95% американцев и даже более, то сейчас – лишь порядка 75%. Это кардинальный сдвиг в религиозном самосознании».

В последние 50 лет религиозные общины и сообщества становились всё малочисленнее. По мнению Стоуна, подобное падение религиозности в первую очередь связано с тем, что государственное образование стало носить исключительно светский характер. «Это не следствие естественной перемены предпочтений, это – просчитанный результат определенных политических решений, принятых в прошлом», – заявляет он.

По своим масштабам это явление сопоставимо разве что с падением интереса к религии в эпоху Просвещения, когда антирелигиозные настроения стали набирать обороты в Европе. Однако после того спада религиозность американцев лишь росла в период с 1776 года и примерно до середины XX века. Прихожан в храмах становилось больше и в эпоху Второго великого пробуждения в 1790-1830 гг., и в период с 1850 по 1940 гг. – не в последнюю очередь в результате притока мигрантов. Как показывают данные за 1906 год, как минимум четверть новых жителей Америки с определенной периодичностью проводили службы на родном языке, а не только на английском.

Религиозность американцев достигла своего пика в 1940-1970 годы. К 1960 году на службы в церковь каждую неделю ходили примерно 50% американцев. При этом в своем исследовании Стоун четко разграничивает веру и принадлежность к церкви: по мнению ученого, регулярное присутствие на службах совсем не оптимальный показатель религиозности. На сегодняшний день службы каждую неделю посещает 35% населения США – по сравнению со странами Европы этот показатель еще можно считать высоким. Хотя свыше 80% американцев назовут себя людьми верующими, если их об этом спросить, лишь треть их них регулярно ходит в церковь.

Падение религиозности в стране начиная с 1960-х Стоун связывает с рядом политических решений, в том числе с запретом финансирования религиозных школ на средства налогоплательщиков, который и по сей день действует в 39 из 50 американских штатов. Среди других факторов, способствовавших оттоку людей из церкви – изменившиеся представления о семье. Когда приоритетом для американцев стало высшее образование, заключать браки стали позднее, а часть американцев предпочли и вовсе отказаться от семьи. Разумеется, такие люди с меньшей вероятностью будут регулярно бывать в храме. Еще один фактор, который также сыграл свою роль – увеличение числа межконфессиональных браков в Америке. В подобных семьях дети чаще всего не следуют религиозным традициям ни одного из родителей, ни каким-либо иным на собственный выбор, тогда как в семьях, где родители придерживаются одной религии, ее обычно перенимает и ребенок.

Интересно, что ранее в масштабном исследовании этого феномена, которое проводилось среди 70% населения земного шара, предлагалось другое мнение на этот счет. Как писала «Российская газета» в своем выпуске от 7 августа 2012 года, по итогам опроса «Глобальный барометр надежды и отчаяния» Ассоциации Gallup International был сделан вывод о том, что уровень религиозности зависит в первую очередь от достатка и образования. По словам Андрея Милехина, директора-координатора Gallup International/WIN по России, СНГ и Восточной Европе, «в лагере наиболее религиозных оказались в основном самые бедные страны. Вера, видимо, помогает переносить тяготы и невзгоды повседневной жизни. Зато большинство стран с высоким уровнем экономического развития не смогли перешагнуть серединную отметку шкалы религиозности. Исключение здесь составили Италия и США, где вопросы веры возведены практически в государственную традицию».