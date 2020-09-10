Религиозность связали с умением видеть неявные закономерности

Люди с такими способностями чаще становились верующими даже в том случае, если выросли в нерелигиозной семье.

Нейрофизиологи выяснили, что люди со способностью подсознательно видеть неявные закономерности гораздо чаще становятся религиозными и верят в существование божеств. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Мы не пытались понять, существует ли бог, а изучали то, почему и как наш мозг начинает верить в сверхъестественное. Мы предполагаем, что люди, которые подсознательно «видят» неочевидные взаимосвязи и закономерности, чаще становятся религиозными, даже если они выросли в нерелигиозной семье», – рассказал один из авторов исследования, доцент Джорджтаунского университета (США) Адам Грин.

В последнее время нейрофизиологи пытаются понять, какие участки коры и глубинных слоев мозга человека отвечают за различные формы социального или асоциального поведения. К примеру, в 2013 году они выяснили, что определенный участок в префронтальной коре играет роль своеобразного «центра послушания»: если его простимулировать, то человек будет подчиняться социальным нормам.

Позже швейцарские и американские исследователи обнаружили в верхней части префронтальной коры своеобразный «центр честности». Если принудительно «включить» его, то человек будет менее склонен обманывать. Аналогичные участки в других областях мозга оказались связаны с риском, религиозным поведением и другими сложными концепциями, у которых нет аналогов в природе.

Грин и его коллеги нашли еще одну подобную закономерность. Они наблюдали за активностью мозга и поведением нескольких сотен добровольцев, которые играли в простую компьютерную игру на внимательность. Ее часто используют для того, чтобы оценивать, насколько хорошо люди умеют «видеть» скрытые закономерности и пользоваться ими на подсознательном уровне.

Скрытые корни всех религий мира

В ходе экспериментов на дисплей выводили набор точек, которые впоследствии быстро исчезали. Добровольцы должны были запомнить их положение и воспроизвести его с помощью клавиатуры.

Секрет заключался в том, что точки появлялись на экране не случайно, они подчинялись неочевидной, но вычислимой закономерности. Выяснив ее, участники исследования могли практически безошибочно вычислять положение всех фигур, зная координаты только одной из них. Как правило, за время проведения теста большинство людей не успевают до этого догадаться, однако способность видеть скрытые закономерности помогает некоторым из них успешнее справляться с этим тестом.

Сравнивая результаты таких экспериментов, в которых участвовали около 200 жителей Вашингтона и Кабула, ученые обратили внимание на любопытную закономерность, которая была характерна для представителей обеих культур, очень далеких друг от друга во всех отношениях.

Оказалось, что добровольцы, которые лучше всего проявляли себя в подобных тестах, оказывались глубоко верующими людьми чаще других участников эксперимента. Что интересно, это было характерно не только для христиан и мусульман, но и для людей, которые выросли в нерелигиозных семьях и стали верующими позже.

Справедливым было и обратное – люди с относительно неразвитой способностью видеть неочевидные закономерности, которые родились в глубоко религиозной семье, необычно часто теряли веру во взрослом возрасте по сравнению с другими участниками эксперимента. Исходя из этого ученые считают, что существует механизм, который объясняет, почему среди всех народов Земли существуют схожие представления о божествах и других сверхъестественных существах.

Источник: ТАСС