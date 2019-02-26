Религии Северной Осетии: в кого верят и кого чтут осетины?

Все знают Северную Осетию как преимущественно православную республику, но в этом российском субъекте не все так просто…

Согласно церковным легендам, уже с самого начала возникновения христианства на аланской земле проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Канаит. А в 100-130 годах 16 аланских князей и их предводитель Баракатра (святой Сухий) пострадали за веру во Христа. Далее обращение страны в христианство продолжалось вплоть до X века. Лишь в 914-916 годах все аланские князья приняли Крещение, после чего процесс христианизации получил «второе дыхание». Согласно сведениям византийских церковных историков у скифов (предков аланов) существовала своя самостоятельная Церковь и Библия на скифском языке. Однако более поздние сведения о положении христианской веры в Алании отсутствуют.



Лишь весной 1745 года русская православная миссия пришла к северным аланам, которые во многом утратили христианскую веру. В 1793 году Синодом была учреждена Моздокско-Маджарская викарная епархия, которая в 1799 году была ликвидирована. В 1875 году учредили викарную Владикавказскую епархию при Грузинском экзархате, которая с 1894 года обрела самостоятельность. На данный момент Северная Осетия-Алания находится на канонической территории Русской Православной Церкви в качестве Владикавказской епархии. Главным храмом республики является Свято-Георгиевский собор в ее столице. Согласно социологическому исследованию службы «Среда» от 2012 года, пункт «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» выбрали 49 % опрошенных, а «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 2 %. То есть, православных в республике чуть больше половины от всего населения.

Первые католические проповедники пришли на Кавказ в XII веке вместе с торговцами из Генуи. Они основали множество поселений на черноморском побережье, например: Матрега (современная станица Таманская), колония-крепость Копа (современный Славянск-на-Кубани), Мапа (Анапа) и Бата (Новороссийск). В итоге в католичество перешли некоторые черкесы, община которых существовала до XVII века. А в XIX веке Католическая Церковь на Кавказе выросла из-за сосланных сюда в наказание за восстание против царской власти поляков. Во Владикавказе в 1864 году началось строительство католического храма, завершенное в 1891 году. В 1913 он был освящён. Однако через 23 года коммунисты закрыли и разрушили костел. В 1993 году католическая община Владикавказа приобрела частный дом, в котором ныне располагается часовня, освященная во имя Вознесения Иисуса Христа. Католический приход насчитывает около 100 верных.



Ислам стал проникать на территорию Осетии еще со времен Арабского халифата (VII-VIII века), затем во времена Золотой Орды (XIII-XV века), а еще позднее — из Османской империи. До Октябрьской революции на территории Осетии проживало до 40% мусульман. В наше время эта цифра составляет 15%. В основном это представители суннитского ислама.



5 февраля текущего года на сайте онлайн-петиций «Change.Org» появилось обращение от мусульман Владикавказа. Верующие потребовали вернуть бывшую мечеть, а ныне Планетарий, в распоряжение мусульман-шиитов. В сентябре 2014 года посол Ирана Мехди Санаи, посещая Владикавказ, попросил власти республики восстановить мечеть, пообещав иранскую финансовую помощь. Однако в июне 2017 года глава республики Вячеслав Битаров категорически заявил, что Планетарий останется в здании мечети.



Народная языческая религия осетин до сих пор играет заметную в роль жизни 29% жителей республики. Это самый высокий показатель в нашей стране! Осетины молятся богам в священных рощах, в сложенных на высотах святилищах-дзуарах, где совершают священную трапезу — куывд, в которую входят три пирога и пиво, приготовленные для обряда молитвы, а также сакральные жертвоприношения.



Кроме того, в Северной Осетии действуют протестантские (лютеране, баптисты, адвентисты седьмого дня), старообрядческие, иудаистские, буддистские и армяно-христианские общины.

Источник: Благовест-инфо