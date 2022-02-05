Реконструировано место мученичества святого Иоанна Предтечи

Многолетний проект был отмечен престижной наградой Папских академий археологии и Cultorum Martyrum. Сообщает русская служба Vatican News.

1 февраля в Ватикане была вручена Папская награда венгерскому археологу и архитектору Дьёзё Вёрёшу. Учёный идентифицировал и реконструировал крепость Ирода Антипы, место заключения и мученичества святого Иоанна Крестителя, расположенное к востоку от Мертвого моря, на территории сегодняшней Иордании. Эта находка стала предметом трехтомного издания «Археологические раскопки в Махероне», опубликованного издательством Terra Santa. Именно этот проект и был отмечен престижной наградой Папских академий археологии и Cultorum Martyrum: профессор Вёрёш был награжден Золотой медалью понтификата 2020 года.

Сам профессор Вёрёш называет свое открытие «невероятным, практически чудом», поскольку оно относится к исторической эпохе, другие следы которой утрачены. В конце Первой Иудейской войны место, где находился дворец, было разрушено римлянами, и только в 1968 году немецкий ученый Аугуст Штробель обнаружил фрагменты стены, воздвигнутой римскими легионами, и сформулировал гипотезу, согласно которой именно здесь находился древний город Ирода. Позднее археологи-францисканцы Вирджинио Канио Корбо и Микеле Пиччирилло также занимались раскопками на этом месте, однако не оставили об этом никаких публикаций. В 2009 году во время апостольской поездки в Иорданию Папа Бенедикт XVI выразил пожелание, чтобы эти исследования продолжались, и Королевский департамент древностей в Аммане поручил это профессору Вёрёшу. Работы были проведены в тесном сотрудничестве с Францисканской библейской школой и Французской библейско-археологической школой в Иерусалиме и Институтом археологии Кобба при Университете Миссисипи.

В результате раскопок были воссоединены более ста тысяч архитектурных фрагментов. Это позволило осуществить графическую реконструкцию места, столь значимого для истории и для нашей веры.