Реколлекции в Куйбышеве — от вспомогательного епископа Преображенской епархии в Новосибирске

В минувшие выходные Владыка Штефан Липке побывал в городе Куйбышеве, административном центре Куйбышевского района Новосибирской области, чтобы провести великопостные духовные упражнения для местных прихожан-католиков.

Верная прихода Святых Апостолов Петра и Павла Марина Сахарова поделилась с нашими читателями небольшим рассказом об этом событии.

Реколлекции – это время, которое человек главным образом посвящает молитве, размышлениям, открытиям чего-то нового, интересного, познавательного. Люди собираются на несколько дней, чтобы углубить свою веру, попытаться понять: чего хочет от нас Бог; в какой-то мере, открыть Его по-новому. В эти долгожданные мгновения хочется отложить повседневные хлопоты, проблемы, и «отдохнуть душой».

В нынешнем году верующим нашего прихода представилась такая возможность. В преддверии Пасхи 5 и 6 апреля проходили реколлекции с Владыкой Штефаном, вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске. В своей речи отец епископ напомнил о том, что 2025 год объявлен Юбилейным и имеет девиз: «Паломники надежды», поэтому каждый имеет возможность посетить один из наших юбилейных храмов на территории России.

Тема паломничества была основной и в размышлениях Владыки. Начиная с Ветхого завета, где Авраам, имея особый опыт общения с Богом, поверил и пошёл за Господом, а также Моисей, который сорок лет вел народ израильский к Всевышнему; и были разные проблемы, преодолев которые народ всё-таки шел хотя и небыстро, навстречу к Господу. Также в своем размышлении Владыка Штефан привёл примеры из Нового Завета, и самый яркий – это Святое Семейство: Иосиф и Мария.

Сколько трудностей уже в самом начале их жизни мы наблюдаем! Бесконечные переезды с одного места в другое, и это только часть, что мы знаем из Евангелия. Иосиф и Мария исполнили волю Божью, они несли этот огонь надежды, который и нам также необходим.

Одна из важных мыслей нынешних духовных упражнений: нам самим стоит вслушиваться в голос Бога, самим искать Его и менять жизнь так, как Он этого хочет от нас.

«Мы также в своей жизни, по словам о. епископа, совершаем своё паломничество, приходя на Св. Мессу, участвуя в таинствах, и каждый из нас делает очередной шаг, пусть маленький, но важный для Господа в своей духовной жизни, помогая ближнему, совершая дела милосердия, и работая над собой, с молитвой, мы можем надеяться, что когда-то завершим своё земное паломничество и верим, что Господь примет нас у себя в вечности.

В конце службы отец благословил каждого верующего частицей Святого Креста, привезенного из Иерусалима. Кровь нашего Спасителя пусть омоет нас от всякого греха и укрепит нашу веру.

Благодарим Владыку Штефана за то, что нашёл время посетить нас и подготовил очень полезную духовную пищу!