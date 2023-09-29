Редкий статус сокафедрального собора присвоен церкви на британском острове Мэн

Папа Римский Франциск присвоил статус сокафедрального собора церкви Святой Девы Марии на Острове в городе Дуглас на о. Мэн – впервые в истории Британских островов, сообщает «Благовест-инфо».

Дуглас – столица острова Мэн, при этом о признании за ним статуса города было объявлено только в 2022 году во время торжеств по поводу платинового юбилея королевы Елизаветы II. Католические общины острова относятся к архиепархии Ливерпуля. Согласно решению Папы Франциска, принятому 22 сентября, церковь Святой Девы Марии в Дугласе и Ливерпульский собор Христа Царя будут сокафедральными соборами архидиоцеза.

Статус сокафедрального собора – редкий в Католической Церкви. Он присуждается двум храмам, когда две епархии объединяются в одну или когда одна епархия включает в себя территории двух разных административных единиц – как в случае Дугласа и Ливерпуля. Ливерпуль находится в Англии, а остров Мэн – самоуправляемое владение британской короны, не входящее в состав Великобритании. Население острова насчитывает 84 тысячи человек.

Присвоение церкви Девы Марии статуса сокафедрального собора – «замечательная новость для католиков острова», заявил настоятель храма монсеньор Джон Девайн. Христианство на Мэне ведет свою историю от святого Патрика и святого Могольда (первый епископ Мэнский, живший в V веке), однако «в остальной архиепархии Ливерпуля мало кто знает и ценит» древние христианские традиции острова. Статус сокафедрального собора для церкви Девы Марии исправит эту ситуацию, уверен монс. Девайн.

По словам Девайна, соответствующую просьбе Папе направил архиепископ Ливерпульский Малкольм МакМаон. Петицию поддержали глава администрации города, председатель Тинвальда – парламента Мэна, и местный англиканский епископ. Сам архиепископ МакМаон приветствовал присвоение особого статуса храму Девы Марии. «Этим сможет гордится каждый житель острова», приводит слова прелата CNA.

Церковь Девы Марии на Острове была освящена в 1857 году, а собор Христа Царя в Ливерпуле – в 1967-м.