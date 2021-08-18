«Речь идет о новой форме евгеники!» — президент Папской академии защиты жизни о новой глобальной концепции здоровья

Прошло ровно пять лет с тех пор, как Папа Франциск назначил архиепископа Винченцо Палью президентом Папской академии защиты жизни и Великим канцлером Папского института имени Иоанна Павла II по изучению брака и семьи. В интервью Vatican News прелат поделился своей озабоченностью по поводу нынешнего искажения мировой этики и рассказал о сегодняшних вызовах перед ценностью человеческой жизни.

Подводя итоги первых пяти лет своего служения на этих постах, монсеньор Палья выразил обеспокоенность в связи с продвижением такой концепции здоровой жизни, согласно которой всё, что не соответствует определенному уровню благополучия и здоровья, отбраковывается.

«Речь идет о новой форме евгеники, — полагает президент Папской академии, — утверждающей: кто не рождается здоровым, не должен рождаться».

Вместе с этим распространена такая концепция здоровья, согласно которой должны умереть все, кто ей не соответствуют, — это лежит в основе эвтаназии.

«Мы имеем дело с опасной инсинуацией, отравляющей культуру, — подчеркивает монсеньор Палья. – В связи с этим необходимо, чтобы Церковь всем напомнила, что слабость, хрупкость – это неотъемлемая часть человеческой природы и всего творения».

Это требует новых отношений братства между всеми людьми: «Слабость делает безотлагательным братство, поскольку именно в братстве можно заботиться друг о друге, именно в братстве можно друг друга поддерживать. В братстве – как гласит энциклика Fratelli tutti — мы можем начертать более человечное будущее для всех».