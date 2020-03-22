Разъяснения к «Декрету об индульгенциях в условиях эпидемии коронавируса»

Предлагаем вниманию наших читателей интервью главного редактора Vatican News Андреа Торниелли с кардиналом-пенитенциарием, который поясняет Декрет в отношении больных, их опекунов и семей, а также всех, кто молится о прекращении пандемии коронавируса.

«Великий покров милосердия охватывает всех, кто хочет его обрести». Такими словами Верховный пенитенциарий кардинал Мауро Пьяченца в интервью Vatican News иллюстрирует декрет о полной индульгенции, которая предоставляется в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией.

Поясните, пожалуйста, почему был издан Декрет об индульгенции во время чрезвычайного положения из-за COVID-19?

О. – Верховный закон Церкви – это спасение душ. Церковь пребывает в мире, чтобы возвещать Евангелие и совершать Святые Таинства, то есть предлагать всем людям обилие Божественных даров и благодати. Для каждого из нас очевиден кризис, который, к сожалению, мы теперь переживаем во многих странах мира. Мы живём в чрезвычайной ситуации: некоторые больницы скоро не смогут принимать прибывающих больных; есть больные, вынужденные жить в изоляции и, к сожалению, также умирать без утешения и близости своих родных; есть больные, которым не хватает священника, который бы преподал им Таинство елеопомазания больных и принял исповедь. На карантине множество людей и целые города, население которых должно оставаться закрытым в своих домах из-за правил, изданных властями для сдерживания распространения инфекции.

Каковы самые неотложные потребности?

О. – Экстраординарность этого периода требует чрезвычайных мер помощи, близости, утешения, сопровождения, дабы никто ни в коем случае не лишился Божьей ласки перед лицом страданий и перспективы близкой смерти. Именно поэтому Апостольская пенитенциария, служа Папе Римскому и будучи наделена его полномочиями, издала Декрет об индульгенции.

В чём заключается особенность этой меры?

О. – Прежде всего, полная индульгенция предлагается всем пациентам, страдающим от коронавируса, которые находятся в больницах или на домашнем карантине. На тех же условиях она также предлагается медицинским работникам, членам семьи и тем, кто ухаживает за больными. Кроме того, индульгенция предоставляется всем тем, кто в связи с пандемией молится о её прекращении, обо всех страдающих, а также о тех, кого Господь уже призвал к Себе.

Каковы условия получения дара индульгенции?

О. – Они очень просты. Больных и их опекунов просят духовно объединиться – и там, где это возможно, через средства массовой информации, – для участия в Святой Мессе, для чтения Розария, совершения Крестного пути или для других форм благочестия. Если это невозможно, то их просят прочесть Символ веры, Молитву Господню и молитву к Пресвятой Богородице. Всем остальным, тем, кто молится о душах умерших, о страдающих, о прекращении пандемии, предлагается – по возможности – посетить Пресвятые Дары или совершить Евхаристическое поклонение. Альтернативой может стать чтение Священного Писания не менее получаса, или же Святой Розарий, или совершение Крестного пути. Очевидно, что все могут читать молитвы и Библию не выходя из дома и, следовательно, в полном соответствии с нормами сдерживания инфекции.

Что в этом отношении можно сказать об умирающих?

О. – Те, кто находятся на пороге смерти и не могут ни исповедоваться, ни принять Таинства елеопомазания больных или Евхаристии, вверяются Божественному милосердию. Каждому из них даруется полная индульгенция, при условии, что они надлежащим образом к этому предрасположены и обычно молились в течение своей жизни. Таим образом, великий покров милосердия охватывает всех, кто хочет его обрести.

В декрете Апостольской пенитенциарии всегда говорится о больных, заражённых коронавирусом. Означает ли это, что индульгенция обходит стороной других больных?

О. – Будем всегда помнить о благе человеческих душ: в декрете предусмотрены экстраординарные меры в связи с нынешней глобальной чрезвычайной ситуацией. Она касается всех больных, ибо все больные, которые сегодня госпитализированы, так или иначе страдают от последствий экстренной ситуации и пандемии.

Поговорим о Таинстве Исповеди. Возможны ли иные формы, кроме индивидуальной, то есть в присутствии священника?

О. – Коллективное отпущение грехов, без индивидуального исповедания, всегда может быть совершено в случае неизбежной опасности смерти или, как говорит Кодекс канонического права, в случае «крайней необходимости». Апостольская пенитенциария разъяснила, что прежде всего в местах наибольшего заражения и до тех пор, пока эпидемия не прекратится, могут возникать случаи крайней необходимости. Поэтому епархиальные епископы, во спасение душ, могут принимать такие решения. Это могут делать – в случае внезапной необходимости – и священники. В таких случаях пресвитеры обязаны предупреждать своих епископов или как можно скорее информировать их после совершения Таинства Примирения. Коллективные отпущения грехов можно совершать у дверей больничных палат, где заражённые верующие находятся под угрозой смерти, привлекая их к участию в Таинстве, насколько это возможно.

Что можно сказать об индивидуальной исповеди?

О. – Мы рекомендуем, чтобы там, где она совершается, это всегда происходило с полным соблюдением норм по сдерживанию заражения и, следовательно, на должном расстоянии с использованием защитных масок, разумеется, при полном сохранении сакраментальной тайны. Но я хотел бы здесь напомнить – как это сделал Святейший Отец в своей проповеди на Мессе в Доме Святой Марфы в пятницу 20 марта – о важности акта сердечного раскаяния, когда человек не может приступить к Таинству Исповеди. О такой возможности упоминает Катехизис Католической Церкви: испытание совести, чтение акта сокрушения, подлинное раскаяние, намерение больше не грешить и как можно скорее пойти на исповедь, угодны Богу. Всё это примиряет нас с Господом и дарует прощение грехов.

Источник: Vatican News