Расходы Римской Курии достигли исторического минимума

В интервью ватиканским СМИ префект Секретариата по экономике священник Хуан Антонио Герреро Альвес проиллюстрировал финансовую ситуацию Святейшего Престола. По его словам, в текущем году планируется еще больше сократить расходы, при этом не уменьшая, а, наоборот, приумножая благотворительную помощь Папы нуждающимся, передает Vatican News.

Отец Герреро Альвес отметил, что в этом году бюджет Святейшего Престола значительно вырос, поскольку в смету были добавлены, помимо ранее включенных 60, еще 30 учреждений, которые, не являясь напрямую ведомствами Римской Курии, относятся к собственности Св. Престола и зависят от него в финансовом плане. В частности, речь идет о больнице «Бамбино Джезу» в Риме, больнице «Дом облегчения страданий» в Сан-Джованни-Ротондо, о Фонде здравоохранения в Ватикане, о четырех великих римских базиликах и о святилищах в Лорето, Помпеях и Падуе.

Расходы Святейшего Престола в прошлом году были сокращены еще на 4 миллиона. Дефицит бюджета оказался на 9 миллионов меньше предусмотренного. При этом не пострадала благотворительность Святейшего Отца, о чем свидетельствует вакцинация бездомных в Ватикане и увеличение помощи нуждающимся Церквам. Что касается куриальных ведомств, они экономят, насколько это возможно, и «в целом это делается посредством значительных личных жертв со стороны многих», отметил Герреро Альвес. Расходы на ведомства Римской Курии достигли своего исторического минимума, и их деятельность сокращается. В этой ситуации необходим «план увеличения доходов». Однако, констатирует Герреро Альвес, лишь небольшая часть имущества Св. Престола приносит доход. В настоящее время ведется обсуждение того, как уменьшить институциональное использование недвижимого имущества, предназначив более значительную его часть для получения дохода.

Передача значительного числа учреждений под контроль Секретариата по экономике неизбежно привела к росту бюрократизации, однако, по словам префекта, ведомства Курии должны «признать, что необходимо сделать определенные шаги и изменить многие практики, консолидированные временем».

Префект Секретариата по экономике отметил, что пожертвования верных постоянно уменьшаются, особенно во время пандемии, и «мы должны сделать так, чтобы поместные Церкви осознали потребности Святейшего Престола, ведь Курия предназначена для служения им и в значительной мере должна ими поддерживаться». В настоящее время есть большая неравномерность в том, что касается помощи для Курии со стороны поместных Церквей. Священник пояснил, что Курия нуждается в этих пожертвованиях не для того, чтобы исправить свое финансовое положение, но исключительно чтобы использовать эти средства по назначению, указанному жертвователями.

Говоря о роли Секретариата по экономике, Герреро Альвес подчеркнул, что он призван «помогать Святейшему Престолу в экономических нуждах, обращая внимание на то, чтобы экономическая деятельность не отвлекала от миссии или не лишала достоверности миссию Святейшего Престола: содействовать единству в любви и евангелизационной миссии Церкви, — это и есть главное».