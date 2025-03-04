Рамадан – время молитвы и примирения

В интервью ватиканским СМИ социолог религии мусульманин Мустафа Дженап Айдын, директор «Института Тибра – Центра диалога», рассказал о значении священного для мусульман месяца, который начался 1 марта и в этом году предваряет Великий пост всего на пять дней.

Для мусульман и христиан Рамадан и Великий пост – это время глубокого размышления над общими проблемами. Оба периода предполагают пост и созерцание, размышление о своей жизни, об отношениях с творением и Создателем. «Такое совпадение, – пояснил социолог, – можно назвать объятьями двух братьев, детей Авраама, которые идут вместе, хотя и по разным причинам. Ярким примером тому служит абу-дабийский документ о человеческом братстве, подписанный Папой Франциском и верховным имамом Ахмадом Аль-Тайибом. Этот период может в значительной мере помочь мусульманам и христианам переосмыслить фундаментальные вопросы жизни. Следует также подчеркнуть, что на этом совпадения в 2025 году не заканчиваются: католическая и православная Пасха отмечаются в один день – 20 апреля, а с 12 по 20 апреля еврейская община празднует Песах. В этом году у нас будет немало возможностей для межрелигиозного взаимодействия, в том числе в духовной жизни».

И христиане, и мусульмане воспринимают пост не только как воздержание, но прежде всего как путь к постижению духовных истин. «Мусульмане, – напомнил Дженап Айдын, – с первой ночи Рамадана возносят особые молитвы, размышляют над священным текстом, восхваляют многочисленные прекрасные имена Бога. В ближайшую среду 5 марта для христиан наступит Пепельная среда, начало сорокадневного пути к Пасхе. Эти 30 шагов для Рамадана и 40 для Четыредесятницы станут для верующих возможностью для возрождения, переосмысления себя и призвания конкретными делами служить ближнему».

Социолог сослался на Декларацию II Ватиканского собора Nostra aetate, которую 60 лет назад провозгласил Павел VI. Она гласит, что мусульмане также «ценят нравственную жизнь и высоко чтят Бога молитвой, милостыней и постом». По словам директора института, Рамадан знаменателен не только постом, но и особой открытостью к ближнему, большим милосердием – «расположенностью, которую можно назвать молитвой не только словами, но и делами». Эта молитва выражается в совместной заботе о мире, стремлении к примирению, желании исправить несправедливость. Ведь мир и согласие невозможны без воли Всевышнего, и потому молитва – это также призыв к Его помощи.

Особым образом в этот священный период будет возноситься молитва за Папу Франциска, подчеркнул Мустафа Дженап Айдын:

«Мы постараемся таким образом выразить свою близость к нему – человеку молитвы, который живёт ею в каждый момент своей жизни. Поэтому мы, мусульмане, также во время Рамадана будем особенно помнить о нём в своих молитвах».

Источник: русская служба Vatican News

(На фото — подготовка к священному для мусульман месяцу Рамадан в Тунисе)