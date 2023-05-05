Ракетка, подписанная Папой, поможет 500 бедным семьям

5 мая на аукцион выставлена «ракетка солидарности», подписанная и благословлённая Папой Франциском: полученные средства помогут педиатрическому диспансеру Святой Марфы в Ватикане позаботиться о 500 бедных семьях с маленькими детьми.

Ставки принимаются на социальных каналах испанского бренда Bullpadel, который изготовил ракетку и запустил её в продажу при поддержке ведущих игроков, сообщает русская служба Vatican News.

Благотворительная инициатива «Ракетка солидарности» была выдвинута Международной федерацией падел-тенниса и Athletica Vaticana, официальной мультиспортивной ассоциацией Святейшего Престола. Папа Франциск лично поддержал этот проект солидарности, приняв на частной аудиенции 26 апреля в Ватикане его организаторов. Святейший Отец благословил и подписал ракетку, дизайн которой был разработан римской художницей Барбарой Сальвуччи с мотивами, напоминающими о спортивной инклюзивности.

«Ракетку солидарности», выставленную затем на аукцион, Папе Франциску вручила аргентинка Дельфина Бреа, вице-чемпионка мира по паделу и одна из первых в международных рейтингах. Двадцать три года назад она была крещена архиепископом Хорхе Марио Бергольо в церкви Св. Иосифа, расположенной в буэнос-айресском районе Баррио Флорес, где они оба родились и выросли. Спустя 23 года Папа Франциск вновь пожал руку Дельфине, чтобы поддержать её в спортивной инициативе солидарности.

«Я снова встретила Папу Франциска благодаря ракетке для падела, – моему увлечению и моей работе, – отметила Дельфина Бреа в интервью Vatican News. – Благодаря этой инициативе помощи диспансеру Святой Марфы я обнаружила, что ракетка, у которой два ‘лица’ на корте, имеет гораздо больше ‘лиц’ в жизни, если просто играть в команде и не упускать из виду самых уязвимых, оставшихся позади. Прийти на помощь бедным семьям с маленькими детьми – это не обязанность, а привилегия».