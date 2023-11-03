RAI: Папа Римский заявил о наступлении «очень темного времени»

Папа Римский Франциск в интервью телеканалу RAI призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война — это поражение, а все решения должны достигаться диалогом.

«На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — сказал понтифик (цитата по ANSA).

По мнению Папы Франциска, мир находится в состоянии войны, и виной тому — оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход. «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко и в самый темный час: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 45-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», — добавил он.

Он также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, потому что все решения должны достигаться диалогом. «Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — сказал Папа.

Папа Франциск постоянно повторяет, что терроризм и война ведут только к смерти и страданиям. Он призвал радикальное палестинское движение ХАМАС отпустить израильских заложников, а также попросил открыть доступ для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.



По материалам РИА Новости, Lenta.ru, РБК