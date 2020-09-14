Радуга над Кафедральным собором (ФОТО)

И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле (Быт 9,16).

Радуга — впечатляющее небесное явление, ее появление вместе с первыми весенними дождями является знамением возрождения природы, прихода лета, благодатного союза земли и неба.

В радуге различные народы видели и «трон Господа», и «мост между мирами» и «Дары Святого Духа» … Впервые в Библии радуга упоминается в книге Бытия: когда завершился всемирный потоп, Ной, его семья и животные, которых они взяли с собой, вышли из корабля, на котором спаслись от воды (Ноев ковчег). Вода перестала покрывать землю, реки потекли по своим руслам, озера, моря и океаны вернулись в границы определенных им Богом берегов. Никого, кроме Ноя и тех, кто был с ним в ковчеге, не осталось. Все люди погибли, так как дела их были злы и никто, кроме семейства Ноя, не искал отношений с Богом. Начался новый этап истории человечества, и перед глазами людей, от которых произошли потом все остальные люди, была пустая земля. Наверное, можно было одновременно благодарить Бога за сохранение жизни и одновременно невозможно было не ужасаться последствиям всемирного потопа. В этот судьбоносный момент Бог благословил семью Ноя, сказал, чтобы люди плодились и размножались, и обещал, что «не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».

В христианстве радуга символизировала прощение, пакт между Богом и человеком, знак того, что с этого момента больше не будет всемирного потопа. Всемирный судья в конце света часто изображается восседающим на радуге. В христианской символике Средневековья три главных цвета радуги толкуются как образы всемирного потопа (синий), мирового пожара (красный) и новой земли (зеленый), а семь цветов — как образы семи таинств и семи даров Святого Духа.

А сама радуга — еще один повод порадоваться красоте этого мира, милости и любви Бога к людям и Его отеческой заботе о каждом из нас.

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Напоминаем, что после длительного перерыва, вызванного карантинными мерами, с 14 сентября возобновляются публичные богослужения в Кафедральном соборе Преображения Господня столицы Сибири. Храм будет открываться за 30 минут до начала литургии. Все молящиеся по-прежнему должны соблюдать требуемые предосторожности, среди которых ношение масок, соблюдение социальной дистанции (рядом могут сидеть лишь члены одной семьи), обмен приветствием мира исключительно через поклон, отказ от общения внутри храма. Святое Причастие на Мессе будет преподаваться в руку. Подробнее — см. официальный сайт собора.



На фото священника-иезуита Янеза Севера запечатлён момент двойной радуги над Кафедральным собором Преображения Господня в Новосибирске: