Радость созерцательной жизни в общине: монахини с синдромом Дауна

Малые сестры Ученицы Агнца, живущие в центральной Франции, — это первая в мире созерцательная община, которая принимает монахинь с синдромом Дауна.

Это духовное и человеческое приключение под покровительством святого Бенедикта и святой Терезы из Лизье началось в 80-е годы с дружбы молодой женщины Лин, находившейся в духовном поиске, которая чувствовала призвание служить самым малым, и Вероник, молодой женщины с синдромом Дауна, которая хотела посвятить себя Господу.

«Я побывала во многих общинах, принимающих людей с инвалидностью, но обнаружила, что эти люди не нашли свое место в этих общинах, потому что для них не подходили», — поясняет сестра Лин, которая затем стала настоятельницей Малых сестер Учениц Агнца. – Именно встреча с молодой Вероник, девушкой с синдромом Дауна, стала отправной точкой для новой идеи. Я решила, что должна помочь ей реализовать свое призвание».

Вероник чувствовала призвание служить Господу, но из-за синдрома Дауна ей было отказано во всех общинах, куда она обращалась. Действительно, каноническое право и монашеские уставы не предусматривают, что к монашеской жизни могут быть допущены люди с ментальными расстройствами. Лин и Вероник пришлось ждать 14 лет, прежде чем был одобрен специальный устав этой особенной общины, у которой свой собственный, оригинальный стиль.



Путь к церковному признанию

Для Лин и Вероник все началось в 1985 году в небольшой квартире, выделенной муниципалитетом. Потом к ним присоединилась еще одна девушка с синдромом Дауна. В 1990 году они обратились к архиепископу Турскому и будущему кардиналу монс. Жану Оноре (1920-2013) с просьбой признать их вначале как публичную ассоциацию верных мирян. Поддержка кардинала Оноре, защитившего их идею в Риме, позволила этой общине получить свое первое признание.

В 1995 году из-за роста числа «присоединившихся» Малые сестры были вынуждены переехать: они обосновались в усадьбе, расположенной в Ле-Бланке, городке с 6,5 тысячами жителей в епархии Буржа (центральная Франция). Монс. Пьерр Плато (1924-2018), ординарий этой епархии, тепло их принял, и его вмешательство позволило сделать шаги вперед к признанию со стороны Рима их статуса созерцательных монахинь, — который они в конце концов обрели в 1999 году. «Монс. Плато был настоящим отцом для нашей общины: он был очень близок к людям с синдромом Дауна», — рассказывает сестра Лин. Монахини постепенно основали приорат и построили часовню, а в 2011 году их устав был окончательно одобрен благодаря вмешательству архиепископа Армана Майяра, который помогал этой общине, ставшей источником жизни и радости на его территории.



Общность жизни между сестрами «обычными» и с синдромом Дауна

В настоящее время Малые сестры Ученицы Агнца насчитывают 10 человек: две «обычные» сестры и восемь – с синдромом Дауна. Община все еще хрупка, и она надеется вскоре принять и других «обычных», потому что сестры с синдромом Дауна нуждаются в поддержке в повседневной жизни. Но на самом деле они автономны, потому что созерцательная жизнь позволяет им жить согласно определенному распорядку. «Люди с синдромом Дауна испытывают трудности с переменами, но когда жизнь достаточно размеренна, то им удается ее наладить», — поясняет сестра Лин.

Повседневная жизнь проходит в обыденных делах. Здесь практикуются разные ремесла: есть ткацкая, гончарная мастерские, а недавно был высажен сад с лекарственными травами. По вторникам совершается Месса в часовне. В конечном счете, необычное призвание реализуется в обычной жизни, в смиренном служении, на «малом пути», проповеданном святой Терезой из Лизье, духовность которой здесь – великий источник вдохновения.

«Прошло 34 года с тех пор, как я почувствовала зов Иисуса. Я старалась узнать Иисуса, читая Библию, читая Евангелие, — рассказывает сестра Вероник. – Я родилась с инвалидностью, называемой синдромом Дауна. Я счастлива и люблю жизнь. Я молюсь, и мне жаль тех детей с синдромом Дауна, которые не почувствуют такой же радости жизни». Для тех, кто призван жить, как святая Тереза, кто призван к любви, путь может быть долгим, но терпение и вера приносят свои плоды. «Иисус взрастил меня в Своей любви. Сначала меня не брали в общину, и как же я была рада, когда 20 июня 2009 года мне удалось принести вечные обеты в институте Малых сестер Учениц Агнца! А самая большая радость для меня – быть невестой Иисуса».



Пусть расцветает любовь

«В наше время, когда общество, лишенное ориентиров, как будто утратило смысл жизни и не придает ей ценности, наша община желает вновь утвердить священный характер жизни человека посредством простого свидетельства нашей жизни, посвященной Богу», — поясняют Малые сестры.

Чтобы вся сила любви, вписанной в сердце девушек с синдромом Дауна, могла проявиться в жизни, посвященной Господу, Малые сестры приглашают для периода распознавания «девушек, которых привлекает дух бедности и благочестия, готовых отдать всю жизнь служению Христу в лице Малых сестер с синдромом Дауна». Для самих же девушек с синдромом Дауна «распознавание проходит так же, как для всех других призваний: если человек реализован, значит, это призвание от Господа. В противном случае они возвращаются домой. Так случается с любым призванием. Они очень хорошо понимают, когда речь не идет о настоящем призвании», — поясняет сестра Лин.



«Дар простой дружбы с Иисусом»

Сестра Лин видит в сестрах с синдромом Дауна необычайную духовную силу. «Они знают Библию, жития святых, обладают чудесной памятью. Это души молитвенные, глубоко духовные, очень близкие к Иисусу», – восхищается сестра, усматривая в их простоте пророческий знак для нашего времени. – Их душа – не инвалид! Наоборот, она еще ближе к Господу, и ей легче с Ним общаться». «Обычные» сестры из общины особенно ценят в них способность прощать, способность ободрять сестер, находя с Библии нужную фразу, которая может придать смысл целому дню.

В 2013 году община пережила безвременную утрату – в возрасте всего 26 лет умерла сестра Роз-Клер, монахиня, окруженная ореолом святости, подобно святой Терезе Лизье, которую очень любила. Сестра Лин рассказывает о реакции Малых сестер с синдромом Дауна: она боялась их повышенной чувствительности, но в целом сестры восприняли это событие спокойно, все доверяя Божьему взору. «На следующее утро я отправилась в их келью, чтобы поговорить, и одна из них сказала – ʺТак было угодно Небесамʺ; вторая меня ободрила: ʺБудем держаться с веройʺ».

Нетипичный опыт этой общины поистине отражает волю Небес, а не только отвечает на антропологический вызов современного мира, живущего под диктатурой эффективности и производительности, где люди с синдромом Дауна не имеют права голоса. Их способность любить, а у тех, кто получил дар веры, — близость к Господу, – все это приносит невероятные плоды. «Безусловно, этот мир еще нужно открыть», — заключает сестра Лин. – Они приносят обществу радость, несут любовь миру, так сильно в ней нуждающемуся».

Сиприен Вьет

Источник: Vatican News