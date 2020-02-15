Рабочая поездка митрополита Илариона (Алфеева) в Рим завершилась презентацией итальянского перевода его книги «Иисус Христос. Жизнь и учение»

13 февраля 2020 года по окончании встречи с Папой Римским Франциском председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил в Риме книжный магазин Libreria Romani, где состоялась презентация итальянского перевода второго и шестого томов серии «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Второй том под названием «Нагорная проповедь» целиком посвящен нравственному учению Господа Иисуса Христа. Шестой том носит название «Смерть и воскресение» и рассказывает о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа, Его страданиям, смерти и Воскресению.

Презентацию вел представитель Государственного секретариата Ватикана, бывший Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Антонио Менини. На мероприятии присутствовали: cпециалист по новейшей истории Церкви профессор Адриано Рокуччи; культурный советник представительства Ватикана в России Джованна Паравичини; руководитель Отдела по связям с Россией Международного католического благотворительного фонда «Kirche in Not» Петр Гуменюк; сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель; настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа; заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению священник Александр Алешин.

Рассказывая о содержании написанных им книг об Иисусе Христе, митрополит Иларион отметил, что они являются православной реакцией на более чем двухсотлетнее развитие западной новозаветной науки. Владыка пожелал итальянским читателям серии «открыть Христа не только как учителя нравственности, но как Бога и Спасителя».

По окончании презентации митрополит Иларион и сопровождавшие его лица отбыли в Москву. В аэропорту имени Леонардо да Винчи председателя ОВЦС провожали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ватикане А.А. Авдеев и сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Яромир Задрапа.

В ходе рабочей поездки в Рим состоялись встречи митрополита Волоколамского Илариона с Папой Римским Франциском и председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Председатель ОВЦС вместе с кардиналом Кохом возглавил заседание Рабочей группы по культурному и социальному сотрудничеству между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью, а также принял участие в конференции, посвященной четвертой годовщине исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване 12 февраля 2016 года.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС