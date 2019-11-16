«Пятница милосердия» Папы Франциска

Каждый месяц одна из пятниц в календаре Папы Франциска – это «пятница милосердия», когда он встречается с теми, кого называют «самыми малыми», но которые, тем не менее, по слову Господа Христа, приведенному в 25-й главе Евангелия от Матфея, представляют на земле Его Самого.



На этот раз, в пятницу 15 ноября, Святейшему Отцу не пришлось совершать дальние поездки. Он посетил медицинскую амбулаторию, оборудованную на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Всемирного дня бедных, в которой на протяжении всей недели нуждающиеся имеют возможность сдать анализы и пройти обследование у специалистов. Затем он принял участие в церемонии открытия Центра ночного и дневного размещения бездомных, устроенного в ватиканском дворце рядом с площадью Святого Петра.



Самой настоящей неожиданностью для волонтеров, медперсонала и пациентов стало посещение Папой Франциском «полевой поликлиники» на площади Святого Петра. Несмотря на проливной дождь, продолжавшийся весь день, Понтифик пришел в этот центр служения нуждающимся примерно в 16 часов местного времени. Десятки и сотни бедняков со всех концов города уже успели получить здесь необходимые медицинские консультации и услуги. Появление Святейшего Отца было встречено бурными аплодисментами. Вокруг него тут же собрались пациенты, желая с ним поздороваться и обменяться объятиями. Архиепископ Рино Физикелла, председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации, представил Папе медперсонал, а Предстоятель Католической Церкви, со своей стороны, поблагодарил всех работников за волонтерское бескорыстное служение, которому многие из них посвятили свои отпуска. Визит Папы завершился общей краткой молитвой и преподанным благословением.



Затем Папа Франциск направился во «дворец Мильори» – четырехэтажный дом, расположенный рядом с обрамляющей площадь Святого Петра колоннадой, где прошла церемония открытия Центра ночного и дневного размещения бездомных. Само здание было воздвигнуто в начале XIX века семьей Мильори и передано ею в 1930 году во владение Апостольской Столицы. До недавнего времени помещение использовала женская монашеская конгрегация, а теперь здесь обретут приют бездомные. Заведение пребывает под опекой Апостольской Элемозинарии (Службы Папских Милостей), а непосредственное административное управление им осуществляет Общество Святого Эгидия. Внутренние помещения дворца, оформленные в аристократическом стиле, занимают площадь 2000 квадратных метров. На первом этаже находится часовня, предназначенная для личной и общинной молитвы. Комнаты для ночного отдыха находятся на третьем и четвертом этаже и вмещают до 50 человек. Первый же и второй этажи служат для дневного обслуживания бездомных. Это зал для отдыха, компьютерный зал, комнаты для общения, салон и некоторые другие помещения. Лица, которым здесь будет предоставлен ночлег, получат также завтрак и ужин. Стоит упомянуть, что ремонтные работы в здании, профинансированные Апостольской Элемозинарией, были исполнены руками самих же бездомных.



При входе в здание Центра Папу Франциска приветствовали Апостольский Элемозинарий кардинал Конрад Краевский, глава администрации имущества Святого Престола архиепископ Нунцио Галантино, основатель Общества Святого Эгидия Андреа Риккарди и ее нынешний президент Марко Импальяццо. Святейший Отец посетил часовню, освященную во имя Святого Георгия и другие посмещения Центра. «Красота исцеляет», – произнес Понтифик под впечатлением увиденного.



В столовой, расположенной на втором этаже, Папа пообщался с некоторыми будущими обитателями приюта и волонтерами. Между ними были и такие, кто еще недавно жил на улице, но сумели улучшить свое положение, начать регулярно трудиться, а теперь помогают в Центре в качестве волонтеров. Папа Франциск внимательно выслушал рассказы волонтеров и свидетельства бездомных. В беседе с ними он, вспоминая о том, как в юном возрасте был приучен оставлять еду для нуждающихся, прежде всего по праздникам, подчеркнул важность «воспитания у молодежи чувств сострадания».

По материалам Vatican News